Stiri pe aceeasi tema

- Nici macar aliatii SUA nu sustin o interventie militara in Venezuela, in timp ce Rusia considera o asemenea interventie inadmisibila, a declarat presedintele rus Vladimir Putin in timpul intalnirii cu directorii agentiilor internationale de presa, organizata de TASS in marja Forumului Economic de la…

- Carlos Rafael Faria Tortosa, ambasadorul Venezuelei la Moscova, a respins zvonurile potrivit carora Rusia ar intenționa sa inființeze o baza militara in Venezuela, informeaza site-ul agenției de știri Tass potrivit mediafax. "Auzim mass-media relatand despre asta. Nu știu de unde primesc astfel…

- Trump a precizat ca a discutat cu omologul sau rus subiecte precum Coreea de Nord, Ucraina si Venezuela, dar si despre comert si arme nucleare. In aceleasi mesaje, el a precizat ca au discutat despre ancheta americana privind implicarea Rusiei in sistemul politic american, inclusiv in alegerile…

- Ma astept ca secretarul de stat si el (Lavrov) bineinteles sa aiba ocazia sa discute’ si ‘Venezuela face parte din aceasta discutie’, a declarat presei, sub rezerva anonimatului, responsabilul citat. Ei vor discuta mai pe larg despre ‘ingrijorarile noastre privind atitudinea Rusiei in special fata…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a confirmat vineri seara ca a avut o conversatie "foarte productiva" cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin."Am avut o conversatie lunga si foarte buna cu presedintele Putin din Rusia. Asa cum am spus mereu, cu mult inainte de a incepe vanatoarea de vrajitoare,…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat miercuri ca presedintele Trump este pregatit, daca va fi necesar, ca armata americana sa intervina in Venezuela, unde au avut loc ciocniri violente in urma revoltei, marti, a unui grup de ...

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat miercuri ca presedintele Trump este pregatit, daca va fi necesar, ca armata americana sa intervina in Venezuela, unde au avut loc ciocniri violente in urma revoltei, marti, a unui grup de soldati impotriva presedintelui Nicolas Maduro, relateaza AFP.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a somat, miercuri, Rusia sa retraga trupele din Venezuela, avertizand ca mentine "toate optiunile" pentru a obtine acest lucru.Citește și: Liberalii incearca sa-i 'traga frana de mana' lui Iohannis: Solicitari de renuntare la referendum (surse)…