- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat miercuri ”tentative de a semana panica”, pe Internet, din strainatate, in timp ce tara sa se afla in doliu in urma unui incendiu sangeros intr-un centru comercial din Siberia, relateaza AFP. Marti, cateva mii de persoane au participat in Piața Pușkin din Moscova…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, 'face scut' in fata lui Klaus Iohannis in scandalul momentului. Actualul senator spune ca Iohannis nu este obligat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA dupa cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In ultima vreme, n spatiul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a transmis președintelui rus, Vladimir Putin, un mesaj in urma producerii tragediei din centrul comercial „Zimniaia Vișnia” ce a dus la moartea a numeroase persoane.

- Focul a izbucnit intr-un spațiu de joaca cu trambuline pentru copii și langa o sala de cinematograf. Ministrul rus pentru Situații de Urgența a susținut ca principala ipoteza a anchetatorilor, care nu au reușit deocamdata sa indice cu exactitate cauza incendiului, este ca un copil ar fi avut o bricheta,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ziua de miercuri, 28 martie, zi de doliu national dupa incendiul devastator de la centrul comercial din Kemerovo (Siberia), soldat potrivit celui mai recent bilant cu 64 de morti, intre care 41 de copii, transmit Reuters si EFE. Vladimir Putin, care s-a deplasat…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu are o interventie dura in scandalul momentului. In direct la Digi 24, CTP-ul a avut o iesire furibunda in celebrul dosar Cambridge Analytica. Jurnalistul spune ca aici este despre prostia celor care nu isi dau seama ca au fost manipulati.Citește și: Ce i-a…

- "Despre Brexit o sa va spun mai multe probabil maine, dupa ce terminam discutia, dar asa, in deschidere, pot sa va spun ca asa cum stam acum pentru noi arata foarte bine", a precizat seful statului, inainte de reuniunea Consiliului European.El a aratat ca joi se va discuta despre mai multe…

- "Daca Guvernul britanic continua sa ia unele masuri antiruse, vor riposta in conformitate cu principiul reciprocitatii", a declarat Lavrov, dupa o intrevedere cu omologul sau nipon, Taro Kono.Oficialul de la Moscova a indemnat autoritatile britanice sa "raspunda cu calm" la atacul neurotoxic,…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului…

- Duminica rusii sunt chemati la urne sa isi aleaga presedintele intr-un scrutin pe care actorul sef de la Kremlin, Vladimir Putin, este de asteptat sa il castige confortabil. Cu cateva zile inainte insa, „Golos”, o organizatie non-guvernamentala care monitorizeaza alegerile din Rusia se plange ca se…

- Vladimir Putin a facut dezvaluiri despre viata sa in Rusia anilor ’90. Presedintele rus a povestit ca in 1996 a ramas somer, dupa ce primarul din Sankt Petersburg, Anatolii Sobciak, a pierdut alegerile. Actualul lider de la Kremlin conducea pe atunci campania electorala a lui Sobciak…

- Președintele Donald Trump l-a demis pe Rex Tillerson, omul de afaceri pe care l-a numit in fruntea Departamentului de Stat. Noul Secretar de Stat al SUA a fost numit șeful CIA, Mike Pompeo. Președintele Donald Trump a anunțat pe Twitter ca Rex Tillerson va fi inlocuit de Mike Pompeo, șeful CIA, la conducerea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar…

- Domeniul schiabil Sureanu este o destinatie preferata de presedintele Romaniei. Klaus Iohannis a urcat la Șureanu de cel puțin patru ori, in acest sezon. Imbracat cu echipament negru cu portocaliu, Klaus Iohannis a stat la rand la telescaun, unde a si fost fotografiat. "Companie selecta la…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care va obtine foarte probabil al patrulea sau mandat in aceasta functie in urma alegerilor din 18 martie, a anuntat sambata ca nu are nicio intentie de a schimba Constitutia pentru a ramane la Kremlin si dupa anul 2024, transmite AFP. ''Nu am schimbat…

- Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut ca le-a mințit un pic pe soția președintelui SUA, Melania Trump, și cea a prim-ministrului italian, Emanuela Mauro, atunci cand le-a povestit despre ispravile sale de pescar, scrie Sputnik.md. Scurta discuție a liderului rus cu cele doua doamne…

- O noua controversa in care este implicat liderul de la Kremlin! Vladimir Putin neaga insa faptul ca ca ar fi incercat sa o recruteze pe Melania Trump, prima doamna a Americii dupa ce au avut ocazia sa discute in cadrul summitului G20 de la Hamburg, din Germania, pe 7 iulie 2017. Insa, in stilul caracteristic,…

- Fotbal la patru ace! Presedintele FIFA, Gianni Infantino si presedintele Federatiei Rusiei, Vladimir Putin si-au demonstrat abilitatile tehnice, jongland cu balonul si facand schimb de pase chiar la Kremlin.

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Peste 100.000 de oameni au semnat, intr-o saptamana, petitia prin care o sustin pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie si ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa respinga cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la conducerea institutiei. Pana joi seara, petitia fusese semnata de peste 103.600…

- Cu cat se apropie mai mult momentul in care președintele Klaus Iohannis va trebui sa ia o decizie cu privire la revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al DNA, cu atat tensiunile intre tabere devin din ce in ce mai vizibile. In mijlocul dezbaterilor despre posibilitațile de manevra…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a decis astazi sa-i ceara lui Klaus Iohannis revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Seful statului a reactionat aproape imediat si a anuntat ca nu este de acord cu ceea ce a spus Toader si ca pledoaria i s-a parut a fi una gresita. Aceasta reactie a starnit…

- Cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi pare sa nu aiba sorti de izbanda. La doar cateva minute dupa anuntul lui Tudorel Toader, Klaus Iohannis a reatcionat imediat. Seful statului nu este convins de argumentele lui Tudorel Toader.Mai multe detalii aici: Administrația Prezidențiala: Un…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat miercuri ca nu a discutat cu seful statului Klaus Iohannis despre procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Intrebat daca i-a solicitat presedintelui, la intalnirea avuta recent, sa accepte o revocare a sefei DNA, Dragnea a spus: "Nu am discutat…

- Vladimir Putin nu mai apare in public, iar administratia sa a explicat ca seful statului rus a racit, motiv pentru care a anulat toate actiunile care presupun deplasarea in afara Kremlinului. Într-o postare video pe blogul sau de pe site-ul ”Eho Moskvî”, șeful Ceceniei,…

- Seful statului Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca a avut o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD Liviu Dragnea, unul dintre subiectele discutate fiind si despre justitie.

- Klaus Iohannis spune ca atacul la adresa DNA este unul jalnic. Președintele a mai declarat ca a avut o intalnire la Palatul Cotroceni cu Liviu Dragnea și cu premierul Viorica Dancila. Știre...

- Seful PSD, Liviu Dragnea, spune ca nu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre scandalul inregistrarilor din justitie, dar ca ar putea vorbi oricand cu seful statului pe acest subiect sau pe oricare altul. Mai mult, Dragnea nu a vrut sa spuna nimic despre conferinta de presa a Laurei Codruta…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut miercuri ca exista anumite deficiente care tin de Parlament in structurile din sistemul judiciar, dar ca o parte dintre probleme tin de Consiliul Superior al Magistraturii si asteapta masurile acestui for.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP."Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intilniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP. "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul…

- Fostul premier Victor Ponta intervine în scandalul momentului cu o replica dura: Cel care are dreptul legal sa acționeze - adica Ministrul Justitiei - sunt sigur ca nu va face nimic ( nu îl lasa șeful lui Liviu Dragnea care își

- Presedintele rus Vladimir Putin a mostenit un apartament in centrul Tel Avivului de la fosta sa profesoara de germana Mina Iuditkaia Berliner, care a murit in decembrie la varsta de 96 de ani, scrie site-ul israelian de stiri Ynet, anunța news.ro.Berliner i-a lasat apartamentul lui Putin prin…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- Liviu Dragnea a precizat ca isi mentine parerea conform careia seful SPP, Lucian Pahontu, ”este un personaj veninos”. Intrebat daca isi mentine afirmatia in aceasta privinta, presedintele PSD a spus: ”Da. Daca ma cheama la Parchet, o sa spun acolo”. El a adaugat ca nu a discutat cu presedintele Klaus…

- Intr-o conferința de presa cu președintele Jean Calude Juncker, președintele Klaus Iohannis a precizat ca in continuare, cel mai important obiect al sau este menținerea independenței justiției. Șeful statului a mai spus și ca va face tot ce ii sta in putința pentru a proteja justiția. In conferința…

- Miniștrii Cabinetului condus de Vasilica Viorica Dancila au depus juramantul, luni seara, la Palatul Cotroceni. Unii dintre ei sunt la a treia ceremonie de acest fel din ultimele 14 luni. Dupa ce la nominalizarea Vioricai Dancila a spus ca da o noua sansa PSD, presedintele Klaus Iohannis a transmis,…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- PNL, prin vocea președintelui partidului, Ludovic Orban a anunțat, miercuri, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca i-a cerut președintele Klaus Iohannis declanșarea procedurilor pentru alegerile anticipate, și a precizat ca, in cazul in care i se va solicita, iși poate asuma raspunderea de a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca liberalii doresc alegeri anticipate, presedintele Klaus Iohannis fiind informat ca partidul îsi poate asuma raspunderea de a demara negocieri pentru formarea unei majoritati parlamentare care sa sprijine un guvern fara PSD. „PNL…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca liberalii doresc alegeri anticipate, presedintele Klaus Iohannis fiind informat ca partidul isi poate asuma raspunderea de a demara negocieri pentru formarea unei majoritati parlamentare care sa sprijine un guvern fara PSD. "PNL…

- Șeful PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, sugereaza ca președintele Klaus Iohannis ar putea incerca sa nominalizeze un premier din Opoziție, acuzand coaliția PSD-ALDE ca s-a dovedit ”inapta” pentru guvernare. „Eu cred ca Iohannis are toata indreptatirea, si de ce nu si obligatia politica,…

- Liviu Dragnea nu va propune numele viitorului premier la ședinta de marți a Comitetului Executiv. Presedintele PSD recunoaste ca nu a avut mâna buna la precedentele nominalizari, astfel încât se bazeaza acum pe inspiratia colegilor. Dragnea sustine ca principalul repros adus…

- Seful statului arata ca legea transpune Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si acordarea de licente multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piata interna, iar in acest sens actul normativ…