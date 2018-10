Moscova doreste ca toate fortele straine prezente la ora actuala in Siria, inclusiv fortele ruse, sa plece in cele din urma din aceasta tara, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters si TASS. In acelasi timp, presedintele rus a apreciat ca prezenta fortelor militare americane in Siria este contrara Cartei ONU. Interventia armatei ruse, inceputa in septembrie 2015, a permis fortelor siriene sa preia majoritatea pozitiilor rebelilor pe care acestia le-au ocupat inca din 2011. Rusia are doua baze militare in Siria, una la Tartus, alta la Hmeimim si si-a consolidat prezenta…