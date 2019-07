Vladimir Putin se declară deschis la discuţii de pace cu Kievul după alegerile parlamentare din Ucraina "Va fi mai mult sau mai putin posibil sa discutam despre asta dupa ce va fi format noul guvern din Ucraina si dupa ce vor avea loc alegeri parlamentare", a spus Putin, potrivit agentiei oficiale ruse de stiri TASS. Intr-un anunt facut de Kremlin si citat de Reuters si AFP, Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au discutat joi telefonic, pentru prima data, despre rezolvarea conflictului din estul Ucrainei si despre eliberarea de prizonieri. Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, cei doi lideri au mai vorbit si despre posibilitatea de a continua… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

