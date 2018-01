Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit news.ro."Rusia va continua sa ajute Siria pentru protejarea…

- Gruparea terorista Stat Islamic a revendicat atacul de miercuri, dintr-un supermarket din Sankt Petersburg, soldat cu ranirea a 13 persoane, conform unui comunicat difuzat de organul sau de propaganda Amaq, potrivit Hotnews. Presedintele rus Vladimir Putin afirmase, joi, ca atacul este ...

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, ca explozia produsa in supermarketul Perekrestok, aflat in nord-estul orasului Sankt-Petersburg, este rezultatul unui act de terorism, relateaza site-ul cotidianului The Independent.

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi drept "act terorist" explozia unei bombe artizanale, soldate cu 13 raniti, intr-un supermarket, la Sankt Petersburg. Explozia a avut loc miercuri seara. Intr-un comunicat public...

- Vladimir Putin se foloseste de riscul suplimentarii sanctiunilor americane impotriva Rusiei pentru a ii incuraja pe rusii bogati sa repatrieze o parte din activele pastrate de acestia in strainatate, care, potrivit unor estimari, ar depasi 1.000 de miliarde de dolari, relateaza Bloomberg.Presedintele…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic, aflat in vizita pentru prima data la Moscova de la inceputul mandatului sau, in mai, si-a exprimat speranta ca Vladimir Putin va fi reales la conducerea Rusiei, relateaza marti AFP. 'Serbia acorda o mare importanta mainii prietenesti pe care ne-a…

- Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, a declarat luni ca un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Vladimir Putin i-a telefonat președintelui american, Donald Trump, cu scopul de a-i mulțumi pentru eforturile depuse de CIA, care a dejucat un atentat în Sankt Petersburg. Atacul viza catedrala "Doamnei noastre din Kazan". Administrația Prezidențiala a Federației Ruse…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a multumit omologului sau american Donald Trump pentru informatiile oferite de CIA si care au ajutat la arestarea teroristilor care au planuit atacuri cu bomba in orasul Sankt Petersburg, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului, relateaza agentia Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a multumit duminica - intr-o convorbire telefonica - omologului sau american Donald Trump pentru informatiile furnizate Rusiei de catre CIA, care au permis dejucarea unor atentate la Sankt-Petersburg, transmite AFP. Respectivele informatii au permis 'descoperirea…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au convenit, intr-o convorbire telefonica avuta joi, sa faca schimb de informatii cu privire la Coreea de Nord si sa coopereze asupra unor posibile initiative pentru rezolvarea crizei nord-coreene, a indicat vineri Kremlinul, potrivit…

- O desfasurare ampla de forte militare ruse nu mai este necesara in Siria, a declarat marti Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters, citat de news.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni, intr-o vizita-surpriza in Siria, ca o ”parte semnificativa” a…

- UPDATE: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a candida in alegerile prezidențiale din anul 2018. "Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse", a declarat Putin in cadrul unei intalniri cu muncitorii uzinei GAZ. In cadrul unui…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat ca va decide în curând cu privire la participarea sa la alegerile pentru un nou mandat, transmite paginaderusia.ro „Am înțeles ca aceasta decizie ar trebui sa se ia în viitorul apropiat și va fi luata. Luând-o,…

- In cadrul unui eveniment tinut la Moscova, unde majoritatea participantilor erau tineri, Vladimir Putin a intrebat audienta daca il sustine sa candideze in alegerile prezidentiale din luna martie 2018. Participantii la eveniment au raspuns afirmativ si au inceput sa aplaude. "Inteleg ca aceasta…

- Frumusețe, lux, stralucire. Aceasta a fost viziunea noii Prime Doamne pentru Craciunul din acest an de la Casa Alba. Inca de zilele trecute, Melania Trump, Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, a anceput sa decoreze Casa Alba pentru venirea lui Moș Craciun.

- Presedintele rus Vladimir Putin a aparat "valorile traditionale" participand vineri la Sfantul Sinod Arhieresc al Patriarhiei Moscovei, o premiera pentru un presedinte rus, fapt ce demonstreaza legaturile stranse dintre Kremlin si Biserica Ortodoxa Rusa, relateaza AFP. Totul s-a intamplat cu o zi…

- Criminali siniștri, teroriști și canibali- astfel de infractori se afla în cea mai de temut închisoare din Rusia. Penitenciarul poarta numele de „Delfinul Negru” și este una dintre cele mai vechi penitenciare din țara condusa de Vladimir Putin. Situata în regiunea…

- Situația demografica din Rusia, dupa o grava criza care a urmat caderii URSS, se degradeaza din nou, a avertizat marți președintele Vladimir Putin, anunțand o serie de masuri de politica familiala, cu patru luni inaintea alegerilor prezidențiale, relateaza AFP. "Astazi, în principal…

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat miercuri ca exista o "sansa reala" de a pune capat conflictului din Siria, subliniind insa ca pentru o solutie politica toate partile, inclusiv guvernul sirian, trebuie sa accepte compromisuri, relateaza AFP, dpa si Reuters."A aparut o sansa reala…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad, in Rusia, la Soci, in cadrul unei vizite de lucru a liderului de la damasc. Procesul politic din Siria si lupta impotriva terorismului au fost in centrul discutiilor.

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad in stațiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria.

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa-i "indeparteze" pe astfel de lideri ca Vladimir Putin și Donald Trump. "Respingerea" liderilor celor doua puteri mondiale, potrivit spuselor lui Macron, nu ar trebui sa aiba loc in niciun caz, asta chiar daca politicile…

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, sunt de acord pentru a spune ca "nu exista solutie militara" posibila razboiului in Siria, a anuntat sambata Kremlinul, citand un comunicat comun, potrivit AFP."Presedintii sunt de acord pentru a spune ca actualul conflict…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, afirma intr-un comunicat comun ca au convenit sa continue eforturile comune de combatere a Stat Islamic in Siria pana la infrangerea completa a retelei teroriste, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei de stiri Reuters.…

- Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au convenit, intr-o declarație comuna asupra Siriei, sa continue eforturile comune de combatere a statului islamic pana cand va fi infrant, conform unei informari emise sambata de Kremlin. Cei doi lideri și-au confirmat…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a declarat, vineri, ca a convenit cu presedintele rus Vladimir Putin sa implementeze cu strictete sanctiunile ONU impotriva Coreei de Nord, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Cu privire la Coreea de Nord, am fost de acord sa implementam sanctiuni…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sugerat joi ca Statele Unite ar putea perturba urmatoarele alegeri prezidentiale din Rusia, in semn de raspuns la „presupusa ingerinta“ a Kremlinului in scrutinul american din 7 noiembrie anul trecut.

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin au ajuns, vineri, în Vietnam, urmând a participa la summitul Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC) din orasul Da Nang, dar nu vor avea o întrevedere formala, relateaza

- In cadrul turneului sau in Asia, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Contrar unui anunt facut joi de consilierul pe probleme politice…

- A inceput de duminica turneul est-asiatic al lui Donald Trump. Presa a insistat asupra intalnirii cu Vladimir Putin, din marja summitului APEC din Vietnam, in timp ce Moscova anunța, prin purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca dorește o discuție comprehensiva, larga și cuprinzatoare,…

- Rusia a marcat marti – fara stralucire – 100 de ani de la izbucnirea Revolutiei bolsevice din Octombrie, un seism politic major al secolului al XX-lea, in contextul in care Kremlinul se teme de o glorificare a schimbarii de regim prin forta, scrie AFP. Revolutia era sarbatorita cu mare pompa in perioada…

- Președintele american, Donald Trump, a sosit duminica in Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic, dominat de amenințarea nucleara nord-coreeana și in cursul caruia se va intilni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP. Avionul prezidențial Air Force One a aterizat la orele dimineții…

- CHIȘINAU, 2 nov — Sputnik. Președintele cecen, Ramzan Kadîrov, s-a pronunțat pentru înhumarea trupului îmbalsamat al lui Vladimir Lenin, care este pastrat pâna la ora actuala în mausoleul din Piața Roșie de la Moscova. Este de menționat ca problema…

- Forțele aeriene israeliene au bombardat miercuri noaptea un depozit de arme langa Homs, Siria, in timp ce președintele rus, Vladimir Putin, se afla in vizita la Teheran, pentru a intari cooperarea in Siria. ...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acceptat invitatia de a merge in vizita in Rusia si ar putea participa la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, care va avea loc in mai, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia RIA Novosti, relateaza Reuters,…

- Președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, vor avea o discuție in cadrul Summitului Cooperarii Economice Asia-Pacific, ce va avea loc in perioada 10-11 noiembrie in Vietnam.

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au discutat telefonic cu privire la viitoarea reuniune a procesului de la Astana referitor la conflictul din Siria, intalnire ce va avea loc la sfarșitul lunii octombrie, transmite Reuters, citand un comunicat emis sambata…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca inchiderea frontierei dintre Rusia și Donbas ar duce la macel. Declarația a fost facuta de Putin in timpul unui discurs la clubul de discuții „Valdai” de la Soci, raporteaza RIA Novosti, citata de Pagina de Rusia. Potrivit șefului Kremlinului, inchiderea…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca închiderea frontierei dintre Rusia și Donbas ar duce la macel. Declarația a fost facuta de Putin în timpul unui discurs la clubul de discuții „Valdai” de la Soci, raporteaza RIA Novosti. Potrivit șefului Kremlinului, închiderea…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca inchiderea frontierei dintre Rusia și Donbas ar duce la macel. Declarația a fost facuta de Putin in timpul unui discurs la clubul de discuții „Valdai” de la Soci, raporteaza RIA Novosti. Potrivit șefului Kremlinului, inchiderea frontierei va duce la „o tragedie”comparabila…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, joi, ca omologul sau american Donald Trump ar trebui respectat, pentru ca el a obtinut mandatul în mod democratic, scrie stirile protv.ro. „A fost ales de poporul american si macar din acest motiv, ar trebui sa fie respectat, chiar daca…

- Vedeta tv si fiica a fostului primar din Sankt Petersburg, Ksenia Sobtchak si-a anuntat candidatura la alegerile prezidentiale din Rusia din martie 2018. Opozitia a denuntat un show de prost gust al Kremlinului. Ksenia, al carei tata, Anatoli Sobtchak, a fost mentorul politic al lui Vladimir Putin,…

- In urma cu cateva zile, Ksenia Sobciak, fiica fostului mentor politic al presedintelui Vladimir Putin pe vremea cand acesta lucra la primaria orasului Sankt-Petersburg, a fost invitata la Kremlin. Acum, ea a anuntat ca intentioneaza sa se inscrie in cursa pentru sefia Rusiei. Intr-un articol publicat…

- Dupa mai multe luni de consultari informale, Kremlinul a decis sa nu îi permita opozantului Alexei Navalnîi sa candideze la alegerile prezidentiale de anul viitor, transmite BBC citat de paginaderusia.ro, care citeaza doua surse din administrația președintelui Vladimir Putin. Navalnîi…

- ♦ Proiectele, de la gazoductul Puterea Siberiei la Cupa Mondiala de Fotbal din 2018, au implicat costuri de aproximativ 3.000 miliarde de ruble. Presedintele rus Vladimir Putin ii pregateste un nou megaproiect unui prieten din copilarie, miliardarul Arkadi Rotenberg, chiar in momentul…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind impunerea de interdicții Coreii de Nord în conformitate cu prevederile unei rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters. Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret privind impunerea de interdicții Coreii de Nord in conformitate cu prevederile unei rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters. Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele…

- Președintele moldovean, Igor Dodon, ar fi ajuns subiect de glume in presa rusa dupa ce i-a mulțumit lui Vladimir Putin pentru faptul ca permite exportul produselor moldovenești pe piața rusa, relateaza dw.com.

- Simbata Putin și-a sarbatorit aniversarea de 65 de ani, iar fostul președinte italian, Silvio Berlusconi, i-a facut lui Putin cadou un cearșaf. Pe pinza sint imprimați cei doi, stringindu-și miinile, pe fundalul Kremlinului, Colosseumului și drapelului rus, scrie Meduza. Potrivit producatorului de lenjerie…