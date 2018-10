Stiri pe aceeasi tema

- Rusii 'vor merge in Paradis' in caz de razboi nuclear, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, negand orice ambitii razboinice, dar avertizand ca orice agresor care va dori sa loveasca tara sa cu arma atomica va fi 'distrus', potrivit AFP.

- Asaltul Rusiei impotriva Ucrainei s-a desfașurat de-a lungul unor linii militare, economice și diplomatice. Dar Moscova lui Vladimir Putin poarta de asemenea și un razboi mai puțin sesizat - impotriva suveranitații religioase a Ucrainei, scrie Wall Street Journal, citat de Rador. Articolul este semnat…

- Intervenția in Siria, anexarea Crimeei și continuarea prezenței militare in estul Ucrainei pot fi prea costisitoare pentru președintele rus Vladimir Putin, scrie Anders Aslund, analistul centrului analitic american „Atlantic Counci”, intr-un articol pentru Project Syndicate, transmite Voice of America.…

- Arsenalul nuclear al Marii Britanii e pastrat in patru submarine ale caror echipaje primesc zilnic semnale in adancul marilor ca este pace pe pamant. In cazul in care ar constata ca tara lor a disparut, marinarii sunt autorizati sa deschida focul, conform unor instructiuni prestabilite. Insa unul dintre…

- Roger Waters (74 de ani), co-fondator al formatiei Pink Floyd, a starnit controverse in Ucraina cand a declarat ca aproba anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea, regiune din Marea Neagra.

- Ayatollahul Ali Khamenei a afirmat luni ca nu va fi nici razboi, nici negociere cu SUA, informeaza AFP si Reuters. “Oficialii americani vorbesc de ceva vreme cu cinism despre noi. In afara de sanctiuni, ei vorbesc despre razboi si negocieri”, a notat Khamenei pe contul sau de Twitter. “Lasati-ma…

- Mii de ruși au participat, duminica, la proteste impotriva propunerii Guvernului de a majora varsta de pensionare de la 60 la 65 pentru barbați și de la 55 la 63 pentru femei, relateaza agenția Reuters și postul BBC, citate de Mediafax. Potrivit unui sondaj recent, peste 90% din populația din Rusia…