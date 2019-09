Vladimir Putin: Rusia va dezvolta rachete ce erau anterior interzise prin Tratatul INF Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi ca țara sa va dezvolta clase de rachete ce erau anterior interzise prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), în replica la anunțul Administrației SUA privind amplasarea de rachete cu raza intermediara de acțiune în Asia de Est, scrie Mediafax, citând DW.



"Desigur, vom realiza astfel de rachete, dar nu le vom disloca în regiunile în care nu au aparut sisteme terestre de rachete din aceasta clasa de fabricație americana", a declarat Putin la Forumul Economic Estic de la Vladivostok, relateaza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul japonez al apararii Takeshi Iwaya a declarat vineri ca decizia Coreei de Sud de a pune capat acordului bilateral privind schimbul de informatii militare clasificate este extrem de regretabil, informeaza Reuters. Iwaya a spus reporterilor ca Seulul are nevoie de alegeri intelepte…

- Japonia este urmata de Singapore si Coreea de Sud (care a urcat 7 pozitii fata de anul trecut) tari ai caror cetateni pot intra fara probleme in 189 de state, dupa care urmeaza Franta (188 destinatii fara viza). Romania se afla pe locul al 19-lea in acest clasament (mai jos cu o pozitie, ca urmare a…

- Alianta Nord-Atlantica trebuie sa inteleaga implicatiile ascensiunii Chinei, in contextul in care Beijingul isi extinde influenta pe tot globul, inclusiv in zone in care ar putea deveni o provocare pentru membrii organizatiei de securitate, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit…

- Un nou tratat privind controlul armelor nucleare nu ar trebui sa includa doar SUA si Rusia, ci si China, a declarat Maas la postul de radio DLF, indicand ca 'guvernul chinez este extraordinar de reticent si, prin urmare, trebuie sa continuam sa punem aceasta problema pe ordinea de zi'. SUA au anuntat…

- Un general rus de rang înalt a acuzat armata americana ca a înselat Moscova cu privire la intentiile de pozitionare a rachetelor la frontierele tensionate din Europa de Est si cu privire la o posibila planificare de desfasurare de de noi arme cu raza lunga în regiune, a relatat agentia…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, a declarat, vineri, dupa o reuniune a Consiliului NATO-Rusia, ca scad tot mai mult șansele de a slava Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), informeaza site-ul de știri Politico citat de Mediafax."Trebuie…

- Camera inferioara a legislativului rus, Duma, votase deja aceasta suspendare pe 18 iunie. Proiectul de lege pentru suspendarea participarii la tratat a fost prezentat legislativului de catre presedintele Vladimir Putin, care acum mai trebuie doar sa promulge actul normativ pentru ca acesta sa intre…

- Sorin Ionița: S-a spart un buboi care e puțin mai greu de ințeles pentru publicul din Romania. Republica Moldova era condusa de o gașca profund corupta și sprijinita de la București, care saptamana asta a ramas fara orice alt sprijin internațional. Faptul ca și Europa și Statele Unite și Rusia și-au…