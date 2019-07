Vladimir Putin: Rusia va continua să construiască o flotă dotată cu capacităţi unice Fortele navale ruse "garanteaza securitatea tarii, interesele ei nationale si sunt capabile sa dea un raspuns ferm oricarui agresor", a declarat presedintele rus in cursul unei parade navale la Sankt-Petersburg, organizata cu ocazia Zilei marinei ruse, care se celebreaza in mod traditional in ultima duminica din iulie.



Putin a declarat ca marina rusa este printre primele care s-au dotat cu echipamente de ultima generatie si ca Rusia va continua sa construiasca o "flota cu capacitati unice, o flota a unei puteri suverane si robuste", potrivit RIA Novosti.



Numai in acest an,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele R. Moldova spera sa obtina de la Moscova o ieftinire a gazului Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Foto: Arhiva Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a întâlnit la Moscova cu vicepremierul rus Dmitri Kozak, cu care a discutat posibilitatea…

- 'Anchetatorii Departamentului Investigatii al Ministerului rus de Interne i-au pus sub acuzare, in absenta, pe fostul presedinte al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, si pe fostul deputat PD, sportivul Constantin Tutu, persoana sa de incredere', se mentioneaza intr-un…

- Ministerul Apararii al Rusiei a dat publicitatii marti o inregistrare video cu interceptarea unui bombardier strategic american B-52H de catre un avion de vanatoare rusesc Su-27, in timp ce avionul american, potrivit Moscovei - se indrepta spre granitele Rusiei, informeaza agentia de presa RIA Novosti.…

- CHIȘINAU, 29 мая - Sputnik. Ambasadorul rus în Lituania, Alexander Udalțsov, considera ca reținerea redactorului-șef al Sputnik Lituania, Marat Kasem, la Vilnius constituie o acțiune urâta care dezonoreaza Lituania. "Din pacate, aceasta acțiune caracterizeaza în mare…

- CHIȘINAU, 28 mai – Sputnik. Incidentul în care a fost implicat redactorul-sef al Sputnik Lituania, Marat Kasem, care a fost reținut marți pe aeroportul din Vilnius, reprezinta o presiune asupra libertații de exprimare. Aceasta opinie a fost exprimata într-un interviu acordat…

- Rusia a refuzat sa-i acorde viza de intrare pe teritoriul sau fostului subsecretar de stat american pentru afaceri euroasiatice Victoria Nuland, au relatat joi seara agentia de presa rusa RIA Novosti si cotidianul Kommersant, citand surse din cadrul Ministerului de Externe de la Moscova. Responsabili…

- CHIȘINAU, 8 mai - Sputnik. Poliția de Frontiera a confirmat ca președintelui comisiei pentru mass-media a Societații Civile a Federației Ruse, Alexandr Malkevici, nu i-a fost permisa intrarea în Republica Moldova. © Sputnik / Максим БлиновUltima ora: Unui ONG-ist rus i-a fost interzisa…

- In 2019, Moscova nu așteapta sosirea liderilor straini la festivitațile prilejuite de Ziua Victoriei, a declarat secretarul de presa al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un comentariu pentru RIA Novosti. Anterior, Peskov a spus ca in acest an Kremlinul nu a invitat niciun lider straini de Ziua Victoriei.…