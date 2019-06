Stiri pe aceeasi tema

- 'Daca nimeni nu doreste prelungirea acordului START, atunci noi nu o vom face (...). Am spus de o suta de ori ca suntem gata' sa nu-l prelungim, a declarat Putin in timpul unei intalniri avute cu directori ai agentiilor de presa, in marja Forumului Economic de la Sankt-Petersburg, in nord-vestul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat joi ca va lasa sa expire in 2021 importantul Tratat pentru control asupra armelor nucleare START incheiat cu SUA, in cazul in care acestea nu se vor arata doritoare sa-l prelungeasca, informeaza AFP si TASS potrivit Agerpres. "Daca nimeni nu doreste…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, va pleca miercuri spre Rusia intr-o vizita de trei zile, in cadrul careia va lua parte la cea de-a 23-a editie a Forumului Economic International de la Sankt Petersburg si va conveni strategii cu presedintele rus, Vladimir Putin, pe fondul sporirii tensiunilor cu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a trimis joi spre examinare Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului federal) proiectul de lege privind suspendarea participarii Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), a anuntat presedintele Dumei, Viaceslav Volodin, citat de agentia…

- Potrivit acestuia, guvernul de la Moscova intelege problemele tuturor republicilor autoproclamate (si nerecunoscute - n.r.), intre care Republica Populara Donetk (DNR), Republica Populara Lugansk (LNR) si Transnistria, precum si problemele cetatenilor rusi care traiesc in respectivele regiuni. 'Vointa…

- Moscova considera ca acordul ar trebui mentinut insa poate fi salvat doar prin efortul tuturor semnatarilor, a informat Putin la o conferinta de presa dupa ce s-a intalnit cu presedintele austriac Alexander van der Bellen.„Rusia nu este o echipa de pompieri, nu putem merge sa salvam totul”,…

- Președintele american Donald Trump a anunțat luni ca intenționeaza sa se întâlneasca cu omologii sai din Rusia și China, Vladimir Putin, respectiv Xi Jinping, la Summitul Grupului natiunilor dezvoltate si emergente (G20) de la Osaka, din perioada 28–29 June 2019, relateaza Mediafax.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asistat la lansarea unui nou tip de submarin, care urmeaza sa fie echipat cu viitoare drone submarine nucleare - o arma apocaliptica ce poate provoca un tsunami devastator, relateaza The Associated Press, citat de news.ro.Putin a asistat marti, in cadrul unei…