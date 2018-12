Barbat decedat in timpul mesei de Craciun. Motivul decesului este socant

Un barbat din Dambovita a murit in a doua zi de Craciun, dupa ce s a inecat cu cozonac, scrie observator.tv. Bucata de cozonac i a ramas intepenita in git, iar barbatul a intrat in stop cardio respirator.Un echipaj al ambulantei a fost solicitat de urgenta… [citeste mai departe]