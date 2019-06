Vladimir Putin: Rusia ajunge la un acord cu Arabia Saudită privind extinderea acordului OPEC cu şase-nouă luni Rusia a ajuns la un acord cu Arabia Saudita privind extinderea cu sase-noua luni a pactului cu OPEC privind reducerea productiei de titei, a anuntat sâmbata presedintele rus Vladimir Putin, la o conferinta de presa, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Declaratia vine în urma discutiilor dintre Vladimir Putin si printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la summitul G20 (grupul tarilor bogate si al principalelor economii emergente), care a avut loc în perioada 28-29 iunie în Japonia.

Pentru a sprijini cresterea preturilor, Organizatia Tarilor Exportatoare…

Sursa articol: hotnews.ro

