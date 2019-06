De astazi: Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Anul acesta este randuiala diferita

Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel incepe anul acesta astazi, 22 iunie, si aceasta perioada de postire are o durata variabila de la an la an, in functie de data Sfintelor Pasti si incepe, de obicei, in ziua de luni dupa… [citeste mai departe]