Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va fi nevoita sa tinteasca tari din Europa care ar primi eventuale rachete americane cu raza intermediara de actiune, in cazul in care Statele Unite vor sa desfasoare asemenea rachete, a amenintat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press.

- Statele Unite privesc tot mai serios si preocupant situatia rivalitatii cu Rusia si China, si numai in domeniul razboiului cibernetic, informational sau hibrid, ci si in domeniul razboiului nuclear.

- Este o greseala ca SUA sa se retraga unilateral din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), semnat cu Rusia in timpul razboiului rece, a atentionat China luni, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunyiong, a declarat…

- Congresul pare sa nu aiba o pozitie consensuala cu privire la faptul ca presedintele Donald Trump ar lua o hotarare buna anuntand ca va retrage Statele Unite dintr-un acord in domeniul controlului armamentului cu Rusia, relateaza The Associated Press.

- O retragere a SUA din Tratatul ruso-american privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) ar putea duce la razboi, situatia este critica si trebuie discutata in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a declarat duminica seful Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Consiliului Federatiei (camera…

- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA. Tratatul INF a fost semnat in 1987...

- Moscova doreste ca toate fortele straine prezente la ora actuala in Siria, inclusiv fortele ruse, sa plece in cele din urma din aceasta tara, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters si TASS. In acelasi timp, presedintele rus a apreciat ca prezenta fortelor militare americane…