- Premierul britanic Theresa May a declarat luni, în Parlamentul de la Londra, ca este 'foarte probabil ca Rusia sa fie responsabila' pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP.

- Boris Karpiskov, un fost agent dublu rus, susține ca a fost avertizat prin telefon luna trecuta ca i se va intampla „ceva rau”, lui si altor fosti agenti rusi aflati in Marea Britanie, inclusiv Serghei Skripal.

- Premierul britanic Theresa May a convocat, luni, Consiliul National de Securitate pentru a discuta despre cazul fostului spion rus Serghei Skripal, atacat cu o substanta neurotoxica in orasul Salisbury, in conditiile in care anumite informatii sugereaza implicarea Rusiei, relateaza site-ul BBC News.

- Autoritatile de la Londra intentioneaza sa dezbata cazul privind otravirea fostului agent rus Serghei Skripal, care lucra pentru spionajul britanic cu aliatii lor din NATO, scrie The Independent, citand surse...

- Serghei Skripal, dublul spion rus care a fost otravit cu un agent neurotoxic în Marea Britanie, se întâlnea luna de luna cu vechiul sau contact din serviciul britanic de informatii externe, MI6, a informat presa internaționala, potrivit Agerpres.

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…

- Ofițerul de poliție care a ajuns primul lânga banca unde fostul spion rus Serghei Skripal și fiica lui Yulia s-au prabușit, dupa ce au fost otraviți cu un agent neurotoxic, se simte "ceva mai bine", ba chiar a început sa comunice cu

- Moscova a denuntat miercuri acuzatiile ''fara temei'' la adresa sa dupa presupusa otravire a unui spion rus în Marea Britanie, acuzatii ce vizeaza, în opinia sa, ''sa stimuleze campania antiruseasca'', relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Serviciile secrete de la Moscova ar fi putut depista resedinta din Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal dupa decesul subit al fiului sau in timpul unei vacante in Rusia, anul trecut, relateaza BBC.

- Serghei Skripal, 66 de ani, fost colonel al serviciilor de informatii militare ruse, acuzat de spionaj în beneficiul Regatului Unit, a fost intoxicat cu fentanyl, un puternic opioid, și se afla internat în stare critica la un spital din Marea Britanie.

- Una dintre persoanele aflate in stare critica dupa contactul cu o substanta toxica, in provincia britanica Wiltshire, este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, afirma surse citate de BBC News. Serghei Skripal, in virsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in…

