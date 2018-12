Vladimir Putin: „Războiul va continua” în estul Ucrainei atâta timp cât autorităţile actuale vor rămâne la putere „Autoritatile actuale ucrainene nu au interesul sa solutioneze conflictul” intre Kiev si separatistii prorusi din estul Ucrainei, care s-a soldat cu peste 10.000 de morti de la declansarea sa, in 2014, a declarat Putin, in cadrul unei conferinte de presa. „In special prin mijloace pasnice”, a adaugat el. „Atata timp cat acestea vor ramane la putere, razboiul va continua (...) Este mereu mai usor sa-ti justifici esecurile economice prin razboi”, aruncand responsabilitatea asupra unui „agresor extern”, a subliniat presedintele rus. Kievul si Occidentul acuza Rusia, care a anexat in 2014 peninsula… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

