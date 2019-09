Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, propune Alianței Nord-Atlantice un moratoriu privind amplasarea de rachete cu raze scurte și medii de acțiune in Europa, care erau interzise prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicația Kommersant, potrivit The Moscow Times. Președintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a invitat pe liderii mai multor state din lume sa instituie un moratoriu privind desfasurarea de rachete cu raza medie si scurta de actiune in Europa si in alte regiuni ale lumii, informeaza in editia sa de miercuri cotidianul rusesc Kommersant, precizand ca seful…

- "Suntem pregatiti sa ajutam Arabia Saudita pentru ca ea sa isi poata proteja teritoriul. Am putea sa o facem in acelasi mod in care Iranul a facut-o, cumparand sistemele de racheta rusesti S-300 si in acelasi mod in care Turcia a procedat deja prin cumpararea sistemelor de rachete rusesti S-400",…

- Banca Internationala de Investitii (BII) urmeaza sa isi finalizeze reforma complexa prin relocarea la Budapesta, capitala Ungariei, in ciuda controverselor diplomatice din jurul bancii, presupusa a avea legaturi cu agentiile de spionaj rusesti, scrie Al Jazeera, potrivit adevarul.ro.Banca…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi ca tara sa va dezvolta clase de rachete ce erau anterior interzise prin Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), in replica la anuntul Administratiei SUA privind amplasarea de rachete cu raza intermediara de actiune in Asia de Est, informeaza…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi ca țara sa va dezvolta clase de rachete ce erau anterior interzise prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), in replica la anunțul Administrației SUA privind amplasarea de rachete cu raza intermediara de acțiune in Asia de Est."Desigur,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca SUA sunt in prezent in masura sa desfasoare o noua racheta de croaziera cu lansare terestra in Romania si Polonia, un scenariu pe care il considera...

- 'Noi am propus SUA si altor tari membre NATO sa ia in considerare posibilitatea de a anunta un moratoriu asupra desfasurarii armelor cu raza intermediara de actiune', a afirmat ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov intr-un interviu acordat TASS. 'Acesta ar fi un moratoriu comparabil cu…