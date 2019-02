Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a promis miercuri rusilor, in timpul discursului sau anul sustinut in fata Adunarii Federale (Parlamentul), o ameliorare a situatiei lor "incepand cu acest an", informeaza AFP si agentiile de presa ruse preluate de Agerpres. "Nu trebuie sa asteptam, ci sa…

- Presedintele rus Vladimir Putin va sustine miercuri discursul anual adresat Parlamentului, in contextul in care economia se confrunta cu probleme si persista tensiunile cu Occidentul, informeaza dpa. Se asteapta ca Vladimir Putin sa ofere garantii populatiei, care timp de cativa ani a indurat greutati…

- Vladimir Putin a jucat hochei in aceeași echipa cu președintele acestei țari. Inaintea meciului, președintele rus a facut flotari pe gheața. Tot in cadrul incalzirii, lideru Rusiei a marcat o ploaie de goluri cu poarta goala.

- Sfarșitul lui 2018 reprezinta momentul de aclamie internaționala, in care marile puteri ale lumii iși pregatesc armatele, militarii și propriii cetațeni, pentru ceea ce pare a se apropia, ca o fatalitate: un conflict deschis – un razboi – in flancul estic maritim al NATO, la granița cu Federația Rusa.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca este neclar de ce o rusoaica, Maria Butina, a fost arestata in Statele Unite si a fost acuzata ca este agent al Rusiei, pentru ca sefii serviciilor de informatii ruse nu stiu nimic despre aceasta femeie, relateaza Reuters.Maria Butina, o…