Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni o pauza umanitara in luptele din enclava Ghouta de Est, langa Damasc, relateaza BBC News.Armistitiul urmeaza sa fie implementat marti si prevede un ”coridor umanitar” care sa permita plecarea civililor. Citește și: Lia Olguța Vasilescu,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti instaurarea unui "armistitiu umanitar" zilnic in Ghouta de Est, din Siria, enclava rebela care face obiectul unei ofensive din partea regimului, au anuntat luni agentiile rusesti, relateaza AFP.

- Razboiul președintelui sirian Bashar al-Assad cu rebelii continua sa produca imense pierderi de vieți omenești, in ciuda eforturilor internaționale de a crea un armistițiu intre cele doua tabere. Ultimele bastioane ale forțelor rebele au fost asediate necontenit in ultimul timp, iar impactul este cel…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Consiliul de Securitate tocmai…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a adoptat sambata seara, in unanimitate, o rezolutie prin care cere instituirea unui armistitiu umanitar in Siria cu durata de 30 de zile. Acest timp ar permite acordarea ajutorului umanit...

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a adoptat sambata seara, in unanimitate, o rezolutie prin care cere instituirea unui armistitiu umanitar in Siria cu durata de 30 de zile, informeaza cotidianul The Washington Post.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit luni la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Un localnic in varsta de 22 de ani a deschis focul cu o arma de vanatoare in timpul unei slujbe religioase la o biserica ortodoxa din orasul Kizliar, omorand cinci femei si ranind alte patru persoane. El a fost impuscat mortal de politie.Gruparea jihadista l-a descris pe atacator ca fiind…

- O companie militara privata aflata in Siria la dispozitia armatei ruse si a regimului lui Bashar al-Assad a suferit pierderi grele in urma unui atac al Coalitiei internationale impotriva Statului Islamic, o forta multinationala coordonata de Statele Unite. Cel putin 200 de mercenari rusi au fost ucisi…

- Noi imagini dramatice filmate in Siria. Unul dintre salvatorii voluntari chemati sa intervina in urma unui atac aerian al trupelor fidele lui Bashar al Assad s-a vazut nevoit sa isi scoata de sub daramaturi propria familie.

- Cauza incidentului, care a avut ca rezultat uciderea a zeci sau chiar sute de mercenari ruși in Siria, a fost o ”inițiativa privata” a afaceristilor locali, care au obtinut spirjinul luptatorilor din compania militara privata (CMP) ”Wagner”. ”Afaceristii locali”, simpatizanti ai regimului Bashar al…

- Un razboi care a inceput de la protestele pasnice impotriva presedintelui Bashar al-Assad degenereaza rapid intr-o competitie globala pentru controlul asupra a ceea ce mai ramane de distrus din Siria, antrenand riscul unui conflict extins. Sub cerul pe care se imbulzesc avioanele de lupta ale unei jumatati…

- Consiliul de Securitate s-a reunit joi fara sa ajunga la vreun rezultat concret in privinta unui armistitiu umanitar in Siria unde situatia in zone ca Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, este critica, au afirmat mai multi diplomati, scrie AFP. Fete inchise, sumbre... Mai multi ambasadori din cele…

- Coalitia condusa de SUA impotriva ISIS a lansat mai multe atacuri aeriene impotriva „fortelor pro-guvernamentale din Siria”, ca raspuns la un „atac neprovocat” asupra cartierului general al Fortelor Democratice Siriene, relateaza Reuters. Peste 100 de luptatori loiali lui Bashar al-Assad au fost ucisi.…

- Administratia Donald Trump este pregatita sa intervina militar impotriva fortelor guvernamentale siriene daca va fi necesar, pentru a opri folosirea armelor chimice, Washingtonul fiind preocupat ca regimul Bashar al-Assad dezvolta noi metode pentru astfel de atacuri.

- Administratia Donald Trump este pregatita sa intervina militar împotriva fortelor guvernamentale siriene daca va fi necesar, pentru a opri folosirea armelor chimice, Washingtonul fiind preocupat ca regimul Bashar al-Assad dezvolta noi metode pentru astfel de atacuri.

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea Consiliului de Securitate al ONU va fi dedicata (luni) nu doar situatiei din Afrin, ci si situatiei din Ghouta Orientala si Idlib'', a afirmat Lavrov, acuzand ''partenerii occidentali'' ca agita apele in legatura cu Ghouta…

- 'Astazi, datorita eforturilor tuturor natiunilor implicate, organizatia militara Daesh (acronim arab al SI) in Levant este invinsa aproape in totalitate. Sunt increzator ca in urmatoarele saptamani vom ajunge la aceasta victorie militara pe teren', a declarat Macron in timpul urarilor sale pentru…

- 'Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de baza aeriana rusa de la Hmeimim si alte trei de baza Flotei ruse de la Tartous', a comunicat Ministerul Apararii, citat de agentiile de presa ruse. Atacurile au avut loc in noaptea de 5 spre 6 ianuarie si au fost organizate in scopuri 'teroriste',…

- "Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de baza aeriana rusa de la Hmeimim si alte trei de baza Flotei ruse de la Tartous', a comunicat Ministerul Apararii, citat de agentiile de presa ruse. Atacurile au avut loc in noaptea de 5 spre 6 ianuarie si au fost organizate in scopuri 'teroriste',…

- Loviturile, efectuate duminica in mai multe zone din sud-estul provinciei Idlib, au costat viata a 11 persoane din aceeasi familie in apropiere de Sinjar, potrivit OSDO.Fortele regimului au cucerit duminica aceasta localitate situata la 14 km de aeroportul militar din Abu al-Duhur, urmatoarea…

- Manifestatiile incepute joi se extind in tara. Motivata mai intai prin ingrijorari economice, aceasta miscare isi largeste criticile la adresa regimului, scrie Le Temps care arata cum au inceput protestele, ce revendicari sunt si cum a raspuns guvernul. Foarte repede, manifestatiile au luat o turnura…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad, a carui tara este marcata de mai multi ani de un razboi civil, a emis luni un decret prin care numeste noi ministri la Aparare, Industrie si Informatii, relateaza televiziunea de stat, potrivit Reuters si DPA. El l-a numit pe generalul Ali Abdullah Ayoub ca ministru…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, potrivit News.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit news.ro."Rusia va continua sa ajute Siria pentru protejarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad intr-o felicitare de Anul Nou ca Rusia va continue sa sprijine eforturile Siriei de a-si apara suveranitatea, a anuntat sambata Kremlinul, potrivit Reuters. Putin a subliniat ca Rusia "va continua sa acorde…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad intr-o felicitare de Anul Nou ca Rusia va continue sa sprijine eforturile Siriei de a-si apara suveranitatea, a anuntat...

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri acordul cu Siria ce prevede ca portul Tartus de la Marea Mediterana va fi baza navala a Rusiei in urmatorii 49 de ani, informeaza agentia EFE. 'Realizarea acestui acord raspunde intereselor Rusiei, intrucat contribuie la consolidarea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat in vizita in Tunisia, a reafirmat miercuri ca in opinia lui nu exista nicio solutie posibila in Siria fara plecarea presedintelui Bashar al-Assad, aceasta fiind una dintre problemele de care incercarile de mediere internationale se impiedica, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a elogiat joi rolul ”crucial” al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic (SI) a pierdut aproape teritoriile asupra carora detinea controlul, relateaza AFP. ”Rusia a avut o contributie cruciala in infrangerea fortelor criminale care…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a reiterat miercuri, intr-o vizita in Tunisia, ca in ceea ce-l priveste nu exista vreo solutie posibila in Siria fara plecarea presedintelui Bashar al-Assad de la putere, o problema de care se impiedica incercarile internationale de mediere in acest conflict, relateaza…

- Evacuari medicale din enclava Ghouta de Est, din apropiere de Damasc, controlata de rebelii sirieni, au inceput, a anuntat miercuri, fara sa dea detalii, pe contul sau de Twitter, Comitetul International al Crucii Rosii in Siria, transmite Reuters. Tonight the @SYRedCrescent with @ICRC…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit de pace luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in Rusia, informeaza AFP. Rusia si Iran – aliatii cu greutate ai presedintelui Bashar al-Assad – si Turcia, care ii sustine…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit luna viitoarea, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in orasul rus Soci, pentru a gasi o iesire la conflictul care sfasie Siria, informeaza marti AFP. Rusia si Iran - aliatii cu…

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- Președintele rus a participat la un meci de hochei, care s-a desfașurat in Piața Roșie din Moscova. De altfel, este un lucru cunoscut ca Vladimir Putin este un fan al acestui sport. Nu este pentru prima oara cand joaca hochei in public. Președintele rus a participat la meciul de hochei alaturi de mai…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP. "Pe 9 decembrie, premierul irakian (Haider al-Abadi) a anuntat victoria…

- Organizatiile de presa din Orientul Mijlociu au anuntat in urma cu doua saptamani posibilitatea ca Beijingul sa trimita in Siria doua unitati de trupe speciale, iar zilele acestea presa apropiata de Teheran a confirmat sosirea in baza din Tartous a unitatii de elita „Tigrii Noptii”.

- O desfasurare ampla de forte militare ruse nu mai este necesara in Siria, a declarat marti Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters, citat de news.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni, intr-o vizita-surpriza in Siria, ca o ”parte semnificativa” a…

- Vladimir Putin a comuniat ordonarea de retragere parțiala a trupelor ruse din Siria, in timpul unei vizite neanunțate la baza militara rusa din Siria. Putin a fost intalnit de președintele Siriei, Bashar al-Assad.

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Ministerului Apararii de la Moscova sa inceapa operatiunea de retragere a trupelor ruse aflate in Siria, dupa ce interventia Moscovei a permis regimului Assad sa obtina victorii importante impotriva extremistilor si opozitiei moderate, informeaza agentia Tass.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni retragerea celei mai mari parti a contingentului militar rus din Siria, in cursul unei vizite-surpriza la baza de la Hmeimim, potrivit Interfax, scrie AFP, potrivit News.ro . ”In aproape doi ani, fortele armate ruse, in colaborare cu armata siriana, i-au…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat infrangerea totala a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in Siria pe ambele maluri ale fluviului Eufrat, relateaza agentiile Reuters si EFE.'Ministrul apararii (Serghei Soigu) m-a informat in urma cu doua ore ca operatiunile pe malurile de est si…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a declarat, joi, ca Vladimir Putin este unul dintre cei mai influenti lideri mondiali, la doar o zi dupa ce presedintele rus a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale din Rusia ce vor avea loc în 2018, relateaza

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca aproape intreg teritoriul Siriei a fost eliberat de sub ocuparea miscarilor teroriste, precizand, totodata, ca Moscova va contribui la reconstructia Siriei, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass, citat de Mediafax . Declaratiile presedintelui rus…

- Potrivit organizatiilor pentru drepturile omului, peste 20 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, in urma atacurilor efectuate de fortele guvernamentale impotriva pozitiilor ocupate de miscarile de opozitie din zonele Arbin, Beit Sava, Misraba si Hammuriya, situate in apropierea…