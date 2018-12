Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va riposta la eventuala retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a avertizat luni seara presedintele Vladimir Putin."In mod natural, decizia Statelor Unite de retragere din acest Tratat nu poate fi lasata fara un raspuns din partea noastra", a declarat…

- Kremlinul a denuntat miercuri 'imprevizibilitatea' Statelor Unite ale Americii, care provoaca - potrivit Moscovei - o 'profunda preocupare in lumea intreaga', cu doua saptamani inainte de o noua intalnire intre presedintii rus si american, Vladimir Putin si respectiv Donald Trump, prevazuta pentru…

- O retragere a Statelor Unite din tratatele de dezarmare cum este cel privind armele nucleare cu raza medie de actiune (INF) va duce "la o cursa a inarmarii" si la o situatie "extrem de periculoasa", a declarat miercuri presedintele rus, Vladimir Putin, citat de AFP. "Daca toate aceste…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis marti, la intalnirea cu John Bolton, consilier prezidential american pentru Siguranta Nationala, ca ar vrea o noua intalnire cu omologul sau din SUA, Donald Trump, sugerand ca intrevederea ar putea avea loc in noiembrie, La Paris.

- In timpul apropiat liderul PCRM, Vladimir Voronin, nu ia in calcul o eventuala retragere din politica. In acest sens, dansul a menționat ca acum, in ajunul alegerilor, nu pot fi discuții despre ceea ca din partidul sau sa plece cineva.

- Moscova doreste ca toate fortele straine prezente la ora actuala in Siria, inclusiv fortele ruse, sa plece in cele din urma din aceasta tara, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters si TASS. In acelasi timp, presedintele rus a apreciat ca prezenta fortelor militare americane…

- Presedintele rus Vladimir Putin va asista joi la manevrele militare Vostok - 2018, cele mai ample exercitii efectuate de armata rusa in ultimii aproape 40 de ani, a anuntat miercuri biroul de presa al Kremlinului,...