- Presedintele american Donald Trump a ironizat-o marti pe tanara activista de mediu Greta Thunberg, afirmand ca aceasta 'pare o tanara foarte fericita', dupa ce adolescenta, retinandu-si cu greu lacrimile, a luat cuvantul luni de la tribuna ONU, noteaza AFP. Adolescenta suedeza in varsta de 16…

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit luni, la New York, cu omologul sud-coreean Moon Jae-in cu care a discutat despre planurile de relansare a negocierilor cu Phenianul privind dezarmarea nucleara in timp ce, la Seul, cele doua state aliate se pregatesc pentru discutii cu privire la impartirea…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, urmeaza sa se intalneasca vineri cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in marja Adunarii Generale a ONU la New York, a anuntat duminica Departamentul de Stat al SUA, noteaza AFP. Cei doi ministri s-au vazut ultima data la jumatatea lui mai la Soci, in Rusia.…

- Israelul trebuie sa aiba libertatea de a acționa împotriva Iranului, a declarat joi premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul unei vizite oficiale în Rusia, unde a avut o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre securitate și Siria, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca tara sa va produce rachete care au fost interzise prin acordul nuclear de referinta din timpul Razboiului Rece care s-a incheiat luna trecuta, dar ca Moscova nu le va desfasura daca nici SUA nu vor face acest lucru, relateaza Reuters preluat de agerpres.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a spus omologului sau rus, Vladimir Putin, luni, ca Moscova trebuie sa respecte principiile democratice si ca este corect ca dialogul dintre cele doua tari sa mearga mai departe, in contextul unor crize internationale, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca doreste o ''ancheta completa'' cu privire la circumstantele mortii miliardarului Jeffrey Epstein, care a fost gasit decedat sâmbata într-o închisoare federala din New York, transmite Reuters.

- Greta Thunberg, adolescenta din Suedia care a creat o revoluție la nivel mondial militand pentru lupta impotriva schimbarilor climatice, va traversa Atlanticul intr-o barca cu panze pentru a ajunge la New York și a participa la o dezbatere privind schimbarile climatice. Greta isi va suspenda cursurile…