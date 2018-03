Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu Vladimir Putin este creditat cu 69% din intentiile de vot la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, potrivit ultimului sondaj oficial autorizat inainte de scrutin, a anuntat luni institutul rus VTsIOM, relateaza AFP.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a oferit detalii cu privire la o posibila candidatura la alegerile prezidențiale. Fostul premier suține ca, pentru moment, este prea devreme sa ia in calcul aceasta ipoteza și ca, pe viitor, va purta cateva discuții cu colegii de partid cu privire la acest…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca va avea o discuție cu colegii de partid despre candidatul la prezidențiale, dar a ținut sa precizeze ca in acest moment este prea devreme pentru a lua o decizie.”Cred ca este, in momentul de fața, mult prea devreme pentru a se lua o astfel…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca se va consulta cu colegii sai de partid si impreuna vor lua "o decizie buna", care sa fie in avantajul miscarii liberale. "Colegii mei…

- Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse de Washington urmaresc destabilizarea Rusiei, a afirmat Riabkov, citat si de Interfax.Alegerile prezidentiale din Rusia - care conform sondajelor vor fi castigate fara efort de actualul presedinte Vladimir…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Statelor Unite sa ii trimita dovezi clare ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, numind acuzatiile de pana acum „tipete in Congresul Statelor Unite”, scrie Reuters.

- Biroul procurorului special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni si trei firme din Rusia luna trecuta de amestec in alegerile prezidentiale americane din 2016 pentru a-l sustine pe Donald Trump.„Trebuie sa vad mai intai ce au facut. Dati-ne materiale, dati-ne informatii”, a spus Putin intr-un…

- Statele Unite au noi dovezi ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale din 2016.Anchetatorii americani au stabilit ca in timpul campaniei electorale, hackerii rusi, sustinuti de Moscova, au spart sistemele de inregistrare a alegatorilor din sapte state.

- Președintele american Donald Trump a recunoscut amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, a informat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, potrivit mass-media americane. Ea a spus ca Trump a afirmat deja acest lucru de mai multe ori. La intrebarea unui reporter, daca Trump…

- Oficialitațile ruse dispun de dovezi ale imixtiunii statelor occidentale in campania electorala pentru alegerile prezidențiale din Rusia, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, i-a sugerat premierului Bulgariei, Boiko Borisov, sa obțina cetațenia rusa ca sa voteze la alegerile prezidențiale din Rusia. Declarația a venit ca urmare a glumei lui Borisov despre alegerile prezidențiale din Rusia.…

- Persoana de incredere a candidatului la postul de președinte al Rusiei Vladimir Putin urmeaza sa-i transmita acestuia legitimația care confirma inregistrarea lui in calitate de candidat la cea mai inalta funcție in stat.

- Președintele Vladimir Putin și-a inregistrat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din 18 martie, a transmis, marți, Comisia Electorala Centrala din Rusia, citata de Xinhua Putin a anunțat, in luna decembrie, ca se va inscrie in cursa electorala și ca va candida independent. El a spus ca se…

- Cele mai multe secții de votare in strainatate pentru cetațenii ruși in cadrul alegerilor Președintelui Rusiei, stabilite pentru martie, vor fi deschise in Moldova, rezulta din hotarirea CEC a Rusiei. Vinerea trecuta a fost finalizata formarea secțiilor din strainatate pentru viitoarele alegeri, in…

- Presedintele finlandez in exercitiu, Sauli Niinisto, a castigat duminica, din primul tur, alegerile prezidentiale, cu peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor partiale difuzate de ministerul Justitiei, dupa numararea a 85% din buletine, transmite AFP. "Sunt surprins si miscat de aceasta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata la Cluj ca este foarte posibil ca formatiunea sa sa aiba un candidat pentru alegerile prezidentiale din 2019, argumentand ca USR "isi propune sa conteze in politica romaneasca".

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Cluj, ca formatiunea sa va avea, foarte probabil, un candidat la presedintie. 'Cel mai probabil da, vom avea un candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, este o decizie pe care o vom lua in interiorul partidului. USR este un partid…

- ”PSD are un candidat important in Gabriela Vranceanu Firea care astazi ia bataie de la Klaus Iohannis, dar mai are un candidat un candidat al alianței PSD-ALDE in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, care-l poate invinge pe Klaus Iohannis, cu condiția unei bune guvernari pana la alegerile din 2019.”…

- 1. Klaus Iohannis nominalizeaza premierul propus de PSD PSD ramane la guvernare. Practic, activul PSD-ului nu sufera, PNL-ul ramane intr-o poziție secundara USR-ului. Liberalii vor continua sa faca același tip de opoziție, fara acțiuni concrete. USR-ul va face probabil in același mod, opoziție…

- Viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov a lansat acuzații dure la adresa Statelor Unite ale Americii, despre care spune ca prin adoptarea unor sancțiuni impotriva Moscovei, incearca sa influențeze situația din Rusia, inainte de alegerile prezidentiale.

- Mexic nu detine informatii care sa confirme ca Rusia ar putea interveni in alegerile prezidentiale de anul acesta, sustinandu-l pe un politician de stanga, informeaza Enrique Ochoa Reza, presedinte al Partidului Institutional Revolutionar, relateaza site-ul agentiei Tass.

- In mai putin de 20 de ani, Vladimir Putin a reusit sa se identifice cu Rusia. Acesta a avut o ascensiune fulminanta, din functia de viceprimar al Sankt Petersburgului la cea de premier, apoi presedinte interimar si incepand cu anul 2000 presedinte ales al Federatiei Ruse. Pe 18 martie Vladimir Putin…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, in primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala, informeaza Agerpres.ro. Intrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, in primavara acestui an, a candidatului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN, ca nu este de acord cu organizarea in perioada iurmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, in primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala. Intrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, in primavara acestui an, a candidatului social-democrat…

- Dragnea: Ar fi o mare greșeala desemnarea de acum a candidatului la prezidențiale Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, insa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut in cadrul unei noi intalniri…

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a depus miercuri o plângere împotriva procurorului special Robert Mueller si a Ministerului Justitiei pentru depasirea mandatului lor în ancheta privind presupusa complicitate între Rusia si echipa candidatului republican,…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el avand o condamnare penala neanulata.

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Alegerile prezidențiale din Rusia au loc pe 18 martie 2018. Data a fost stabilita oficial de catre Camera Superiara a parlamentului rus, la scurt timp dupa ce Vladimir Putin și-a anunțat oficial candidatura. Scrutinul prezidențial din Rusia va avea loc in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea…

- Traian Basescu vrea sa candideze la alegerile prezidențiale din Republica Moldova in 2018. Avocatul fostul președinte al Romaniei a spus ca Basescu ar putea candida, daca iși va redobandi cetațenia molodveneasca, scrie presa din Republica Moldova. „Din cate știu, domnul Basescu iși dorește sa candideze…

- Presedintele rus Vladimir Putin a pozat joi in singurul garant al stabilitatii, in fata unei opozitii marginalizate si acuzate ca vrea sa arunce Rusia in haos, in cadrul unei intalniri ofensive cu presa, relateaza AFP. La o saptamana dupa ce si-a anuntat oficial candidatura in alegerile prezidentiale…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi, ca va candida ca independent in cadrul alegerilor prezidentiale din martie 2018 si spera sa primeasca sprijin din partea mai multor partide politice, relateaza site-ul agentiei Tass, potrivit Mediafax.ro.