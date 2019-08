Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista date care sa indice existența unui risc radiologic pentru populația Romaniei, arata, intr-un comunicat comun, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta, Comisia pentru Controlul Activitaților Nucleare și Agenția pentru Protecția Mediului. „​In ceea ce privește informațiile aparute in spațiul…

- Un ecologist din nordul Rusiei a declarat joi ca Agentia nucleara de stat rusa Rosatom a comis o infracțiune efectuand un test secret saptamana trecuta in aproapierea unor zone locuite, ceea ce a provocat o crestere de scurta durata a nivelului de radiatii in orasul sau natal, informeaza Reuters. Rosatom…

- Rosatom a declarat ca accidentul din 8 august s-a produs in timpul testarii unei rachete implicand o "sursa de energie izotopica" pe o platforma in Marea Alba. Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in acest accident.Ministerul rus al Apararii declarase initial ca nivelul de radiatii…

- RT acuza agentia americana Associated Press ca a ilustrat articole despre explozia produsa pe 8 august langa Severodvinsk, regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), in timpul unui test cu racheta esuat, folosind o fotografie de la explozia ce a avut loc, pe 5 august, la un depozit de armament din…

- Specialiștii in meteorologie analizeaza direcția vantului, ca urmare a exploziei nucleare din Rusia. Un meteorolog a explicat pentru Al Jazeera ca vantul impinge norul radioactiv catre nordul Rusiei și țarile din Europa ar putea scapa de efecte.SONDAJ CURS - Iohannis și PNL domina topul. Batalie…

- Cel puțin cinci experți nucleari au murit în misterioasa explozie în timpul testarii unui motor de racheta în nordul Rusiei, acum patru zile, scrie The Moscow Times care trece în revista tot ce știm pâna acum despre accident.Explozia nucleara din Rusia: Radioactivitatea…

- Agentia nucleara rusa Rosatom a anuntat sambata dimineata ca cinci angajati ai sai au murit in urma unui accident petrecut in timpul unui test intr-un sit militar din nordul Rusiei, relateaza agentia RIA, preluata de Reuters, scrie Agerpres.

