- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia 'va fi constransa' sa produca noi rachete interzise prin Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), cu raza scurta si medie de actiune cu lansare de la sol, dupa ce Washingtonul si Moscova s-au retras oficial la 2 august din acest…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…

- Primele componente din echipamentul de rachete rusesti S-400 au fost livrate vineri, la baza aeriana Murted, de langa Ankara, anunta ministerul turc al Apararii. Achizitia intareste relatia dintre presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, insa starneste ingrijorarea…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca întâlnirea cu prim-ministrul britanic Theresa May în cadrul summitului G20 ar putea fi un prim pas în repararea relațiilor dintre Marea Britanie și Rusia, în urma disputei privind otravirea agentului rus Serghei Skripal, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca relatiile dintre Moscova si Washington devin din ce in ce mai rele, notand intr-un interviu publicat joi ca administratia americana a impus numeroase sanctiuni Rusiei, relateaza Reuters.