- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut compatriotilor sai in mesajul de Anul Nou sa-si exprime dragostea fata de familie, urandu-le o 'schimbare in bine' in anul 2018 si le-a multumit celor care 'cred in ei insisi si in tara lor', consemneaza agentiile EFE si Xinhua. …

- Invocând o condamnare judiciara pe care Navalnîi o considera motivata politic, Comisia electorala a votat lunea trecuta în unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru…

- Curtea Suprema a Rusiei a respins sambata apelul inaintat de liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii impotriva deciziei Comisiei electorale centrale a tarii care i-a interzis candidatura la alegerile prezidentiale ce vor avea loc pe 18 martie 2018, transmite Agerpres.

- In mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin omologului sau american, Donald Trump, de Anul Nou ii cere o „cooperare pragmatica” intre cele doua țari, scrie The Independent. Intr-un mesaj de de felicitare transmis de Putin, președintele rus spune ca iși dorește un dialog constructiv intre…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia l-a inregistrat pe Vladimir Putin drept candidat la prezidențiale. Acum, actualul președinte va trebui sa colecteze 300 de mii de semnaturi pentru a putea participa la alegerile din martie 2018, scrie Vedomosti.

- Fluturand steaguri ucrainene, ei i-au aclamat cu aplauze pe pista, strigand "Glorie Ucrainei! Slava eroilor!", pe prizonierii coborand din avionul de transport care i-a adus la Kiev, potrivit imaginilor difuzate in direct de mai multe canale ucrainene. "Dragi prieteni, pentru voi este o zi foarte…

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea fata de decizia comisiei electorale din Rusia de a-l opri in mod formal pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca astfel de remarci sunt o „interventie directa in procesul electoral”, relateaza Deutsche Welle.

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza AFP.

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el avand o condamnare penala neanulata.

- Comisia Electorala din Rusia a respins oficial candidatura lui Alexei Navalnii, considerat principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidențiale din martie 2018, relateaza AP. Cu o zi in urma, acesta anunțase ca a strans numarul necesar de semnaturi. Comisia Electorala din Rusia a anunțat…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Plenul Reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat, vineri, cu 253 de voturi „pentru" si 95 de voturi „impotriva", solicitarea transmisa de președintele Comisiei de ancheta, Oana Florea, de prelungire a termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de…

- Principesa Margareta ar putea candida la alegerile din 2019, crede un jurnalist de la noi. Potrivit speculatiilor lansate de Bogdan Tiberiu Iacob pe blogul sau, fiica Regelui Mihai ca vom auzi de „Regina” Margareta, candidatul prezidential al PSD”.

- Pentru al patrulea mandat de conducere a lui Vladimir Putin, sunt gata sa-l susțina șase partide. Reprezentanții formațiunii Duma și a celor neparlamentare se pregatesc sa intre in grupul de inițiativa cu privire la numirea lui Putin, scrie tvrain.ru.

- Doua comitete ale Senatului american, care investigheaza rolul Rusiei in cursa prezidențiala din SUA din 2016, au solicitat documente de la sediul central de campanie al candidatului ”verzilor” americani Jill Stein. Potrivit unor senatori, participarea lui Stein la alegerile prezidențiale ar fi putut…

- Peste 80% dintre cetatenii Rusiei îl sustin pe Vladimir Putin în încercarea sa de a câstiga un nou mandat de presedinte, arata datele unui sondaj publicat, luni, de institutul rus de sondare VTsIOM, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin a pozat joi in singurul garant al stabilitatii, in fata unei opozitii marginalizate si acuzate ca vrea sa arunce Rusia in haos, in cadrul unei intalniri ofensive cu presa, relateaza AFP. La o saptamana dupa ce si-a anuntat oficial candidatura in alegerile prezidentiale…

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca va participa la alegerile prezidențiale din martie, 2018, în calitate de independent, scrie paginaderusia.ro „Va fi o autonominalizare, dar contez pe sprijinul unor forțe politice și organizații sociale care îmi împartașesc…

- Vladimir Putin a declarat joi ca acuzatiile de ingerinta ruseasca in alegerile prezidentiale americane din 2016 au fost "inventate" de adversarii lui Donald Trump pentru a-l "delegitima", sustinand ca existenta contactelor cu echipele candidatilor reprezinta o "practica obisnuita", scrie AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca va candida pentru un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida ca independent, dar spera sa fie...

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi, ca va candida ca independent in cadrul alegerilor prezidentiale din martie 2018 si spera sa primeasca sprijin din partea mai multor partide politice, relateaza site-ul agentiei Tass, potrivit Mediafax.ro.

- Autoritatile ruse au blocat, marti, site-urile catorva organizatii straine considerate "indezirabile", printre care cel al miscarii Rusia Deschisa, al fostului oligarh Mihail Hodorkovski, opozant al lui Vladimir Putin, aflat in exil, scrie AFP.

- Declarindu-și intenția de a participa la alegerile prezidențiale din FR, Vladimir Putin a transfera atenția de la Jocurile Olimpice asupra sa, impunind toate mass-media din lume sa discute acest eveniment, considera politologul Maxim Jarov. Vladimir Putin a anunțat, la Nijnii Novgorod, despre decizia…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, considera ca decizia șefului statului rus, Vladimir Putin, de a participa la alegerile prezidențiale din Rusia este un pas curajos și responsabil. Pe pagina sa de pe rețelele sociale, Igor Dodon a menționat ca soarta președinției in Rusia depinde de alegerea…

- „Vladimir Putin este unul dintre liderii mondiali cu cea mai mare autoritate, sub conducerea caruia Rusia a obținut rezultate extraordinare", declarația aparține președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon.

- Anunțul facut miercuri de președintele rus Vladimir Putin privind inaintarea candidaturii sale pentru un al patrulea mandat in alegerile prezidențiale din martie 2018 a fost primit in Rusia cu bucurie de mai mulți oameni politici, dar și cu iritare de catre opoziție, informeaza AFP. 'Aceasta…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, miercuri seara, ca va candida pentu un nou mandat de președinte la alegerile prezidențiale din 2018, transmite BBC News. Actualul lider de la Kremlin spune ca va schimba echipa. In cadrul unui discurs ținut in fața angajaților de la o fabrica de mașini din…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale din martie 2018, transmite tvrain.ru. Anunțul a fost facut la un concert jubiliar dedicat fabricii auto Gorikii. "Imi voi inainta candidatura pentru postul de președinte al Federației Ruse. [...] Nu…

- Mai multe vedete sportive, intre care si marele maestru al sahului, Serghei Kariakin, si-au anuntat sprijinul fata de presedintele rus Vladimir Putin, care inca nu si-a anuntat oficial candidatura pentru alegerile prezidentiale din 2018.

- Ministrul american al justitiei, Jeff Sessions, urmeaza sa fie chestionat din nou marti in Congres cu privire la implicarea rusa in alegerile prezidentiale din 2016 si o posibila intelegere intre Moscova si membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump, scrie AFP.Jeff Sessions, care a facut…

- Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, considera, la un an de la alegerile prezidențiale, ca votul oferit de peste 700 de mii de cetațeni ai R. Moldova nu a fost in van. „Cu un an in urma, am mers sa votam, pentru ca ne doream o schimbare adevarata a starii de lucruri din R. Moldova,…

- Consilierii de la Kremlin discuta in prezent scenariile despre cum și cand va anunța Vladimir Putin participarea sa la alegerile prezidențiale din Rusia de anul viitor, scrie RBC. Putin inca nu și-a anunțat public candidatura, dar „este hotarat sa participe“, a declarat publicației un funcționar din…

- Vladimir Putin ar fi insistat la intalnirea cu Donald Trump ca Rusia nu s-a implicat in alegerile prezidențiale din 2016, iar președintele american a spus ca il crede. "De fiecare data cand ma vede, el spune "Nu am facut asta" și eu il cred, eu chiar il cred cand imi spune acest lucru, o spune in serios.…

- Președintele american Donald Trump a declarat, simbata, ca omologul sau rus Vladimir Putin i-a spus ca "nu s-a amestecat" in alegerile prezidențiale americane, in cursul unui schimb de cuvinte intre cei doi șefi de stat la Da Nang, in Vietnam, unde au participat la summitul APEC (Forumul de cooperare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sugerat joi ca Statele Unite ar putea perturba urmatoarele alegeri prezidentiale din Rusia, in semn de raspuns la „presupusa ingerinta“ a Kremlinului in scrutinul american din 7 noiembrie anul trecut.

- Fostul premier Mirek Topolanek și fostul șef al Academiei de Științe Jiri Drahos apar ca principalii adversari ai președintelui Milos Zeman, favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Cehia, in ianuarie, pentru care depunerea candidaturilor s-a incheiat marți, transmite AFP. Milos Zeman,…

- Un grup din Rusia a organizat in SUA, in preajma alegerilor prezidentiale, manifestatii atat pro-islam, cat si anti-islam, in acelasi loc si in aceeasi zi, folosind pagini diferite de Facebook, care erau administrate de o ferma de troli din Sankt Petersburg, a dezvaluit saptamana aceasta Comisia pentru…

- George Papadopoulos este veriga slaba care poate sa-i faca probleme presedintelui Donald Trump in investigatia condusa de procurorul special american Robert Mueller privind suspiciunea de amestec rusesc in alegerile americane. Papadopoulos a fost pus sub acuzare, luni, in cadrul acestei anchete si a…

- Nu exista "nicio singura dovada" a ingerintei rusesti in alegerile prezidentiale americane, a declarat marti seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, in momentul in care ancheta prinde viteza la Washington, cu primele trei puneri sub acuzare, scrie AFP.

- Deputatul Victor Ponta a declarat joi, la Targu-Jiu, ca formațiunea politica Pro Romania va avea un candidat la alegerile prezidențiale din 2019, care nu va fi el. "Pro Romania va avea un candidat, nu se afla in aceasta s...

- Jurnalista tv Xenia Sobciak (Sobchak) a anunțat ca va candida pentru funcția de președinte al Federației Ruse in 2018. Scrisoarea in care iși dezvaluie planurile a fost pubicata de Vedomosti la data de 18 octombrie. „Realizand toate riscurile și complexitatea incredibila a acestei probleme, am decis…

- Dupa mai multe luni de consultari informale, Kremlinul a decis sa nu ii permita opozantului Alexei Navalnii sa candideze la alegerile prezidentiale de anul viitor, transmite BBC, care citeaza doua surse din administrația președintelui Vladimir Putin. Navalnii și-a anunțat intenția de a participa la…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat miercuri ca înca nu a decis daca va candida din nou la alegerile prezidentiale din martie 2018 pentru a obtine al patrulea (si ultimul) mandat prezidential, informeaza agentiile Reuters si EFE. "Nu doar ca nu am decis împotriva…