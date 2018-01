Vladimir Putin, mesaj electoral de Anul Nou "Pentru noi, Anul Nou este o sarbatoare de familie. O sarbatorim asa cum am facut-o in copilarie: cu cadouri si surprize, cu o caldura deosebita, asteptand schimbari importante. Acestea vor veni, daca ne vom aminti cu totii de parintii nostri, daca vom avea grija de ei, daca vom continua sa ne intelegem copiii, aspiratiile si visurile lor, precum si daca ii vom sustine pe cei care au nevoie de participarea si generozitatea noastra. As dori sa le multumesc cordial tuturor celor care au crezut in ei insisi si in tara noastra, pentru munca si rezultatele lor. Increderea si intelegerea reciproca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, potrivit News.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' între Rusia si SUA, într-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sâmbata Kremlinul,

- Rusia va continua sa sustina eforturile Siriei de aparare a suveranitatii, i-a transmis presedintele rus, Vladimir Putin, omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, a anuntat sambata Kremlinul.

- Documentul a fost adoptat de Duma de Stat pe 21 decembrie si de Consiliul Federatiei pe 26 decembrie. Legea de ratificare a acordului de cooperare militara intre Rusia si Siria a fost promulgata vineri de presedintele Vladimir Putin, informeaza site-ul agentiei Tass. Acordul permite intrarea…

- Vladimir Putin a ordonat joi ”lichidarea pe loc” a autorilor unor atentate care pun in pericol fortele de ordine, in urma unui ”act terorist” la Sankt Petersburg, intr-un context de amenintare legata de intoarcerea in tara a jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP.Explozia unei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi drept ”act terorist” explozia unei bombe artizanale, soldate cu 13 raniti, intr-un supermarket, la Sankt Petersburg, intr-un context de ingrijjorare fata de intoarcerea jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP. Dand asigurari ca nu indeparteaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza AFP.

- Dodon a avut marti inca o intrevedere avuta cu Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte. Campania electorala a inceput deja in Rusia. "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, a anuntat ca a strans suficiente semnaturi pentru a avea sansa de a candida impotriva actualului presedinte al Rusiei la alegerile din luna martie. Sustinatorii lui Navalnii s-au strans, duminica, in 20 de orase din Rusia, relateaza bbc.com.

- Campania electorala din Federatia Rusa pentru alegerile prezidentiale programate pe 18 martie a inceput luni. Data aleasa de autoritatile de la Moscova coincide cu marcarea a patru ani de la semnarea tratatului de anexare a Peninsulei Crimeea. Pentru organizarea alegerilor, Comisia Electorala…

- 'FSB a pus capat la Sankt-Petersburg activitatilor ilegale ale unei celule clandestine de membri ai SI, care se pregatea sa comita atentate pe 16 decembrie', se arata intr-un comunicat al FSB, citat de RIA Novosti. Printre actiunile pregatite de aceasta celula se numarau un 'atentat sinucigas',…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca fostul sef al laboratorului antidoping de la Moscova, Grigori Rodcenkov, de la declaratiile caruia a pornit scandalul de dopaj cu privire la Rusia, este sub controlul si sub protectia FBI, relateaza L'Equipe."Rodcenkov se afla sub controlul si sub…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi, ca va candida ca independent in cadrul alegerilor prezidentiale din martie 2018 si spera sa primeasca sprijin din partea mai multor partide politice, relateaza site-ul agentiei Tass, potrivit Mediafax.ro.

- Autoritațile ruse au blocat marți site-urile organizațiilor straine active in Rusia, desemnate drept 'indezirabile' pe teritoriul rus, printre care cel al mișcarii politice Open Russia (Rusia deschisa) a fostului oligarh in exil Mihail Hodorkovski, informeaza AFP. O lege semnata în…

- Președinții Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și Rusiei, Vladimir Putin, au anunțat luni, la Ankara, organizarea unui apropiat summit in orașul Soci, pe litoralul rusesc al Marii Negre, pentru rezolvarea conflictului sirian, transmite agenția EFE. "Am vorbit despre Siria. Ne vom reîntoarce…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a dat asigurari ca in ce priveste tarile organizatiei acestea 'nu se vor amesteca' in alegerile din Rusia, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a anuntat ca va candida pentru un al patrulea mandat, informeaza AFP.'In ce ne priveste, nu ne vom…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a declarat, joi, ca Vladimir Putin este unul dintre cei mai influenti lideri mondiali, la doar o zi dupa ce presedintele rus a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale din Rusia ce vor avea loc în 2018, relateaza

- Șeful statului Igor Dodon este foarte bucuros ca Vladimir Putin a anunțat ieri ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Federației Ruse. „Sunt bucuros ca Vladimir Vladimirovici Putin a anunțat ca va candida. Dansul este unul dintre cei mai cu autoritate lideri ai lumii, sub conducerea caruia…

- „Vladimir Putin este unul dintre liderii mondiali cu cea mai mare autoritate, sub conducerea caruia Rusia a obținut rezultate extraordinare", declarația aparține președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon.

- Președintele rus Vladimir Putin a anuntat public astazi ca va candida pentru un nou mandat in alegerile prezidentiale din Rusia, organizate in martie 2018. „Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse”, a spus Putin, in timpul unei vizite in orașul Nijni Novgorod. In…

- In cadrul unui eveniment tinut la Moscova, unde majoritatea participantilor erau tineri, Vladimir Putin a intrebat audienta daca il sustine sa candideze in alegerile prezidentiale din luna martie 2018. Participantii la eveniment au raspuns afirmativ si au inceput sa aplaude. "Inteleg ca aceasta…

- Participarea Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, la ceremoniile de la Moscova prilejuite de implinirea a 100 de ani de la restabilirea patriarhatului in Biserica Ortodoxa Rusa a devenit unul dintre cele mai comentate subiecte pe rețelele de socializare.

- Ministerul rus al Justitiei a clasificat marti noua mass media americane drept "agenti ai strainatatii", printre care si Voice of America, dupa ce presedintele Vladimir Putin a promulgat o lege in acest sens, scrie AFP.

- Arabia Saudita finanteaza grupari supravegheate de Liga Musulmana Mondiala, cu sediul la Mecca si care s-a ocupat timp de zeci de ani cu raspandirea unei ramuri extremiste a islamului - Wahhabismul - in intreaga lume. "El (n.a. - printul mostenitor al Arabiei Saudite) nu a anuntat niciodata…

- Trei raiduri aeriene asupra unei piețe din orașul Atarib, nordul Siriei, la o ora de vârf, s-au soldat cu 61 de morți. Bombardamentul a fost atribuit rușilor pentru ca a fost efectuat cu avioane rusești și oricum, aviația lui Bashar al-Assad nu executa niciun atac neaprobat de ruși.…

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat sustinerea pentru serviciile secrete americane care au ajuns la concluzia ca Rusia a încercat sa influenteze scrutinul prezidential din SUA, dar si-a reafirmat si încrederea în sinceritatea lui Vladimir Putin care a negat acuzatiile.…

- Pentru ca președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, sa aiba o întrevedere oficiala la summitul APEC din Vietnam, trebuia ca cele doua echipe de diplomați și consilieri sa stabileasca un numitor comun în privința viitorului Siriei, unde cele doua mari puteri…

- Chiar daca mai este pana la Anul Nou, calendarele pentru anul 2018 au aparut in chioscurile de ziare de la Moscova de ceva vreme. Majoritatea editorilor au optat sa-l foloseasca pe presedintele rus drept personaj principal pentru ca pana acum vindea bine, dar acum lucrurile nu mai stau chiar asa.

- Liviu Dragnea, Mihai Tudose și Klaus Iohannis sunt în picaj în ceea ce privește încrederea românilor. O arata datele comparative ale sondajelor realizate în fiecare luna de IMAS și care au fost date publicitații miercuri. Cel mai prost sta președintele PSD, Liviu…

- Președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, ar incerca sa obțina suport politic pentru a inființa un Consiliu de Stat, in mare masura dupa modelul Chinei. Acesta ar putea sa garantez lui Vladimir Putin posibilitatea de a deveni, in calitate de președinte al noii structuri, un fel „lider suprem”…

- Liberalul Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, a lansat o carte despre modul cum e condusa Rusia de Vladimir Putin si influenta pe care o are Aleksandr Dughin la Kremlin. La Adevarul Live, deputatul PNL a vorbit despre influenta Rusiei in Romania.

- Evgeni Prigozhin face parte din anturajul presedintelui Vladimir Putin si este deja pe lista de sanctiuni impuse de Statele Unite pentru ca finanta rebelii din estul Ucrainei. Dar acum, anchetatorii americani, citati de CNN, au descoperit ca oligarhul investea de multa vreme intr-o armata cibernetica.…

- Comisia electorala din Rusia l-a avertizat marți pe opozantul Aleksei Navalnii ca va fi eligibil abia incepand din anul 2028 din cauza trecutului sau judiciar, spulberand inca o data speranțele acestuia de a-l concura pe Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din luna martie a

- Administrația Obama a semnat un acord controversat cu Moscova, deși FBI a descoperit ca oficialii ruși incearca sa ajunga pe piața energiei nucleare din Statele Unite prin mita, arata relateaza publicația The Hill, care publica mai mlte documente in acest sens. Descoperirile au fost ținute insa la secret,…

- Republica Moldova reprezinta un coridor sanitar, atat pentru Rusia, cat si pentru Uniunea Europeana, a apreciat Traian Basescu in timpul unei intalniri cu jurnalisti de limba rusa desfasurata joi la Chisinau, informeaza portalul...

- Președintele R. Moldova, Igor Dodon, a denigrat actuala guvernare de la Chișinau la intalnirea avuta ieri cu Vladimir Putin la Soci. Șeful statului a acuzat guvernarea ca face tot posibilul pentru a inrautați relațiile cu Rusia și ca doar dansul depune eforturi pentru a pastra „parteneriatul strategic”…

- Liderii statelor post sovietice se intalnesc astazi la Soci, unde are loc Summitul Comunitatii Statelor Independente.In acest an, președinția a fost preluata de Rusia, iar gazda evenimentului va fi liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

- Fostul internațional Florin Costea va semna cu ACS Șirineasa, locul 1 in Seria 4-a din Liga a 3-a, cu 18 puncte dupa primele șase etape. Fotbalistul de 32 de ani și șase selecții la echipa naționala a Romaniei a fost atras de proiectul echipei valcene, finanțate de omul de afaceri Nicoale Sarcina, care…

- Regele Salman a sosit miercuri seara la Moscova in prima vizita oficiala a unui suveran saudit in Rusia, transmite AFP. Avionul in care se afla regele Salman a aterizat putin dupa ora locala 19.00 (16.00 GMT) pe aeroportul Vnukovo din Moscova. Suvernul saudit, in varsta de 81 de ani, va avea o intrevedere…

- Vladimir Putin a declarat, miercuri, ca aproximativ 40.000 de cetațeni ai Coreei de Nord lucreaza, în prezent, în Rusia. Ei trimit, periodic, autoritaților de la Phenian o parte din salariile lor.