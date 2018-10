Vladimir Putin merge la New Delhi pentru a finaliza vânzarea…

Rusia si India vor finaliza acordul privind vanzarea sistemelor rusesti de aparare antiaeriana S-400 in timpul vizitei de joi si vineri la New Delhi a presedintelui Vladimir Putin, a anuntat marti Kremlinul, relateaza AFP preluata de Agerpres.

"La 4 octombrie, presedintele Putin pleaca intr-o vizita importanta in India (...) Punctul esential al acestei vizite va fi semnarea unui acord pentru livrarea sistemelor de rachete S-400", a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Ushakov, vorbind despre un contract de cinci miliarde de dolari.



Presedintele rus va merge pe 4 si 5 septembrie…