Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat marti la Ankara ca tara sa va "urgenta" livrarea sistemelor ruse aparare antiaeriana S-400 comandate de Turcia, relateaza AFP. "Am discutat despre realizarea contractului pentru livrarea de S-400. Am luat decizia sa urgentam livrarile acestor…

- Sa fi ingropat securea razboiului? Presedintii turc Recep Tayyip Erdogan si rus Vladimir Putin au dat marti startul constructiei de catre gigantul rus Rosatom a primei centrale nucleare in Turcia, simbol al relatiilor infloritoare intre Ankara si Moscova, informeaza France Presse. Așdar, un moment cu…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a inceput marti o vizita de doua zile in Turcia, unde urmeaza sa lanseze oficial, impreuna cu gazda sa, Recep Tayyip Erdogan, construirea unei centrale nucleare, dupa care vor urma discutii cruciale privind Siria, relateaza AFP. Putin, care intreprinde in Turcia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa se intalneasca marti cu omologii sai rus Vladimir Putin si iranian Hassan Rohani. Presedintele rus va sta doua zile in Turcia, unde va efectua prima sa vizita in strainatate de la realegerea sa pe 18 martie.

- Turcia a emis mandate de arestare impotriva clericului Fethullah Gulen si a altor sapte persoane in legatura cu asasinarea ambasadorului Rusiei la Ankara, in decembrie 2016, a relatat cotidianul Haberturk in editia de luni, cu o zi inaintea vizitei presedintelui rus Vladimir Putin in Turcia, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza marti si miercuri o vizita in Turcia, unde se va intalni cu omologii sai turc si iranian, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani, a anuntat luni Kremlinul, transmite Reuters. Putin si Erdogan vor inaugura oficial cu acest prilej lucrarile la prima…

- Comparatia facuta de ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, intre Campionatul Mondial de fotbal din Rusia si Olimpiada organizata de Germania nazista in 1936 este ”dezgustatoare si inacceptabila”, a declarat, joi, Dimitri Peskov, putatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza Sky News.Peskov…

- Președintele SUA, Donald Trump, i-a comunicat lui Vladimir Putin, in cadrul unei discuții telefonice despre ingrijorarea sa in legatura cu elaborarea armamentului rusesc care ar putea depași mijloacele americane de securitate, scrie ziarul „New York Times” cu referire la un funcționar de rang inalt,…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Ankara ii va cere Uniunii Europene intregul ajutor de 6 miliarde de euro promis de catre blocul comunitar pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, in cadrul unei reuniuni ce va avea loc saptamana viitoare, relateaza agentia DPA.…

- Legea a fost atacata la Curtea Constitutionala in 13 februarie, sesizarea fiind formulata de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a afirmat ca infiintarea liceului reprezinta "ambitiile Ungariei de a-i umili pe romani in anul Centenarului". "In anul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat duminica faptul ca Rusia nu detine arme chimice si nu este implicata in atacul cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Am aflat din presa despre tragedia mentionata. Primul…

- Duminica rusii sunt chemati la urne sa isi aleaga presedintele intr-un scrutin pe care actorul sef de la Kremlin, Vladimir Putin, este de asteptat sa il castige confortabil. Cu cateva zile inainte insa, „Golos”, o organizatie non-guvernamentala care monitorizeaza alegerile din Rusia se plange ca se…

- Președintele rus Vladimir Putin a realizat, miercuri, o vizita oficiala in Crimeea, cu ocaza sarbatoririi a patru ani de la anexarea peninsulei la Rusia. Aniversarea a patru ani de la referendumul privind reunificarea Crimeei și Sevastopolului cu Rusia a venit cu doar cateva zile inainte de alegerile…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat miercuri, cu patru zile inainte de cea de-a patra aniversare a anexarii Crimeii de catre Rusia, ca respectivul eveniment reprezinta un exemplu de "democratie adevarata" si a salutat restabilirea "justitiei istorice", transmite AFP. Prin decizia voastra, ati…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a sfatuit, luni, Londra sa-si ”clarifice lucrurile” cu privire la otravirea fostului agent dublu rus in Anglia inainte de orice discutie cu Moscova pe aceasta tema, relateaza AFP.Intrebat de BBC despre o eventuala responsabilitate a Rusiei in otravirea lui…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 ca un avion de pasageri despre care existau informatii ca ar fi avut o bomba la bord sa fie doborat, a dezvaluit liderul de la Kremlin intr-un documentar citat de Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar difuzat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat duminica, intr-un interviu pentru un film documentar, ca reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina este imposibila, indiferent de circumstante, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale, fostul ministru al Apararii Anatol Salaru, considera ca procurarea de armament este o prioritate pentru Republica Moldova, in contextul in care trupele militare din Transnistria reprezinta o amenintare la adresa Chisinaului.

- Printre persoanele pe numele carora au fost emise mandate de arestare se numara si Fatmanur Gulen, nepoata clericului Fethullah Gulen.Politia a arestat deja 33 de persoane, inclusiv pe Fatmanur Gulen, iar operatiunile de cautare a suspectilor sunt in desfasurare.Presedintele turc…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca va fi pregatiti sa dea ordin pentru utilizarea armelor nucleare daca existența statului rus ar fi pusa sub amenințare. Gandurile lui Putin pe acest subiect le putem audiaa in filmul „Ordinea Mondiala 2018”, care marți a fost postat in rețelele sociale de…

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele american Donald Trump s-au declarat "ingrijorați", in cadrul unei convorbiri telefonice, dupa un discurs al lui Vladimir Putin care a laudat noile arme "invincibile" ale forțelor armate rusești, scrie AFP. "Cancelarul și președintele sint ingrijorați de…

- Președintele rus Vladimir Putin a prezentat noile rachete „invincibile” ale Rusiei, despre care a spus ca au capacitatea de a lovi aproape in orice loc de pe Pamant. El a prezentat și o simulare video, in care mai multe rachete lovesc in Florida, SUA, acolo unde se afla reședința Mar-a-Lago, a președintelui…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca Rusia detine arme hipersonice si a inceput dezvoltarea armamentului strategic, care sa fie imun in fata sistemelor de aparare antiracheta, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi ca vrea sa reduca de doua ori nivelul de saracie "inadmisibila" in Rusia in cursul urmatorilor sase ani, adica durata viitorului mandat pe care ar urma sa-l obtina, fara surprize, la scrutinul din 18 martie, relateaza AFP si TASS. "Noi trebuie sa reducem…

- Dupa mai multe zile de negocieri, sâmbata, Consiliul de securitate ONU a adoptat o rezoluție privind impunerea unui armistițiu de 30 de zile în Sria pentru a permite trimiterea de ajutoare umanitare în fieful rebel Ghouta de Est, din apropiere de Damasc, bombardat de peste o saptamâna…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan si cu presedintele iranian Hassan Rouhani in luna aprilie, in Turcia, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-urile agentiilor Tass si Anadolu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit luni la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. [citeste si]Potrivit postului turc de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit luni la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Vladimir Putin a dezvaluit ca Rusia a pregatit un sistem anti-racheta total diferit de ce este pe piața. Președintele rus a anunțat ca Kremlinul nu trebuie sa iși mai faca griji pentru ca este protejat de orice atac.

- Presedintele palestinian, Mahmoud Abbas, va vizita Rusia luni pentru a incerca sa obtina sustinerea lui Vladimir Putin dupa ce Washingtonul a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza AFP.

- Ministrul de externe olandez Halbe Zijlstra a recunoscut ca a mintit ca ar fi fost prezent la o intalnire in care presedintele rus Vladimir Putin ar fi vorbit despre planurile sale despre o 'Rusie Mare', scrie luni site-ul olandez de stiri www.dutchnews.nl. Zijlstra a pretins ca l-a auzit pe…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP.Cu aceasta ocazie, presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a mostenit un modest apartament in centrul Tel Aviv-ului pe care el il oferise cadou profesoarei sale de limba germana din adolescenta, Mina Yuditskaya Berliner, scrie luni cotidianul israelian Yediot Aharonot, citat de agentia EFE.Ambasada rusa a preluat apartamentul,…

- Rusia a denuntat sambata "caracterul belicos" si "antirus" al noii strategii nucleare americane, facuta publica in ajun, si a avertizat ca va lua "masurile necesare" pentru a-si asigura securitatea fata de Statele Unite ale Americii, informeaza AFP. "De la prima lectura, caracterul belicos…

- Rusia a sarbatorit vineri 75 de ani de la ”triumful” sovietic in batalia de la Stalingrad, un punct major de cotitura in al Doilea Razboi Mondial si un simbil al mandriei regasite si patriotismului pe care vrea sa-l incarneze Vladimir Putin, aflat in campanie in vederea celui de-al patrulea mandat,…

- Președintele rus Vladimir Putin urmeaza sa participe la manifestari de comemorare La Volgograd (orașul cunoscut in trecut ca Stalingrad), cu ocazia celei de-a 75-a aniversari a uneia din cele mai sangeroase batalii din al Doilea Razboi Mondial. Ceremoniile de la Volgograd vor cuprinde o parada cu 75…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat joi, intr-o postare pe Facebook, ca accepta scuzele prezentate de Mihai Tudose, care reprezinta un gest de normalitate, dar isi exprima regretul ca niciun politician din opozitie nu s-a delimitat de afirmatiile fostului premier. "Acceptam scuzele…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a avertizat Turcia, declarand ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei. El a afirmat ca isi...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat Turcia, miercuri, ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei, afirmand ca isi doreste ca Ankara sa isi coordoneze actiunile impreuna cu aliatii, informeaza, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare in Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva impotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP. In cursul unei discutii…

- Presedintele rus Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au discutat telefonic, marti, despre situatia din Siria, in conditiile in care Turcia desfasoara o operatiune militara in provincia siriana Afrin, a anuntat serviciul de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Președintele rus a sarbatorit Boboteaza cu o baie in lacul Seliger, aflat la aproximativ 400 de kilometri distanța de Moscova. Vladimir Putin a infruntat frigul și a renunțat la haine pentru a marca aceasta tradiție. Vezi galeria foto + 2 + 2 Președintele rus a mers alaturi de alți credincioși la lacul…

- Rusia a inceput sa livreze sisteme antiaerine de tip S-400 Triumf catre China, in urma unui contract semnat intre oficialii de la Moscova si de la Beijing, in anul 2014, a informat, joi, o sursa care sustine ca ar fi apropiata de proiect, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Președintele rus, Vladimir Putin, va decide personal cum sa raspunda la sancțiunile SUA in curs de pregatire in cadrul așa-numitului „raport Kremlinul“. O lista cu inalți oficiali ruși și oameni de afaceri apropiați de conducerea rusa ar trebui sa fie prezentata Congresului SUA cel tarziu pana pe 29…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters.Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul pe rit vechi, el fiind prezent la slujba religioasa la o biserica din Sankt Petersburg, unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul.