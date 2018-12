Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi clasele politice din Marea Britanie si SUA de lipsa de respect fata de opinia publica, prin faptul ca au pus la indoiala referendumul cu privire la Brexit, respectiv alegerea lui Donald Trump ca presedinte, relateaza BBC.



"Nu vor sa recunoasca victoria presedintelui Trump. Aceasta inseamna lipsa de respect fata de alegatori", a spus Putin in conferinta de presa de sfarsit de an.



"La fel si in Marea Britanie: a avut loc referendumul privind Brexit, dar nimeni nu vrea sa-l implementeze", a adaugat el.



Potrivit lui Putin,…