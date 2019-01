Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Serbia au semnat un acord de cooperare in domeniul energiei nucleare civile, a anuntat joi, intr-un comunicat, constructorul rus de reactoare nucleare Rosatom, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Acest acord interguvernamental vizeaza construirea si modernizarea unor reactoare nucleare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a beneficiat joi de o primire demna de un 'superstar', in vizita sa oficiala in Serbia, principalul aliat al Rusiei din Balcani, relateaza AFP. Batai de clopot, salve de tun, defilare de bun-venit la care au luat parte zeci de mii de sarbi sub un soare stralucitor,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a beneficiat joi de o primire demna de un "superstar", in vizita sa oficiala in Serbia, principalul aliat al Rusiei din Balcani, relateaza AFP. Batai de clopot, salve de tun, defilare de bun-venit la care au luat parte zeci de mii de sarbi sub un soare stralucitor, avioane…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat luni la Magnitogorsk (sud-vestul Rusiei), la cateva ore dupa ce o explozie provocata de o scurgere de gaz s-a soldat cu cel putin patru morti intr-un bloc din acest oras, relateaza AFP, Reuters si dpa. Putin, care se pregatea sa sarbatoreasca…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, va intreprinde o vizita in Serbia in ianuarie 2019, a confirmat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza TASS preluata de Agerpres. "Vizita presedintelui (Putin) in Serbia este in curs de pregatire si este planificata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi ca acuzatiile occidentale de spionaj ce vizeaza Rusia, indeosebi otravirea in Marea Britanie a fostului agent dublu Serghei Skripal, sunt pretexte pentru ”a frana dezvoltarea” tarii, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . ”Daca nu ar fi existat Skripal, ei…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca țarile occidentale au inventat cazul otravirii lui Serghei și Iulia Skripal in Salisbury, pentru a ataca Rusia. La conferința anuala pentru jurnaliști, el a acuzat Occidentul de ”rusofobie politizata”. Președintele considera ca, astfel, alte state vor sa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca este neclar de ce o rusoaica, Maria Butina, a fost arestata in Statele Unite si a fost acuzata ca este agent al Rusiei, pentru ca sefii serviciilor de informatii ruse nu stiu nimic despre aceasta femeie, relateaza Reuters. Maria Butina,…