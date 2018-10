'Agenda lui Putin pentru anul acesta include o intalnire cu liderul nord-coreean', a spus Usakov in fata presei, mentionand ca ambele parti au initiat pregatirile in vederea acestui summit si examineaza data si locul intalnirii. 'Sunt luate in calcul diverse optiuni, au existat propuneri atat din partea Rusiei cat si a Coreii de Nord, dar deocamdata nu s-a stabilit desfasurarea summitului, nici unde va avea loc', a detaliat consilierul Kremlinului, relateaza EFE.

Putin l-a invitat in septembrie pe Kim sa efectueze o vizita in Rusia oricand considera ca ar fi oportun. Ulterior, presedinta…