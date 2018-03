Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi reales inca din primul tur cu peste 75% dintre voturi si le-a multumit, duminica, sustinatorilor sai, in cadrul unui discurs sustinut in Piata Maneznaia din centrul Moscovei. Putin a precizat ca rezultatul alegerilor este o recunoastere a obiectivelor…

- Prezenta alegatorilor rusi pare mai mare duminica in majoritatea regiunilor, in timp ce presedintele Vladimir Putin candideaza pentru al patrulea mandat, comparativ cu momentul cand a fost ales ultima data in 2012, informeaza dpa. Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei…

- Forte in domeniul securitatii incercuiesc duminica instalatii ruse in Ucraina, unde Guvernul refuza sa le permita rusilor sa-si exprime optiunile politice in alegerile prezidentiale ruse, relateaza The Associated Press. Politia ucraineana pazeste Ambasada Rusiei la Kiev si misiunile consulare la Odesa…

- Tensiunile dintre Rusia și Statele Unite nu inceteaza sa creasca in ultimele saptamani, dupa ce comunitatea internaționala a fost scindata de otravirea agentului dublu Serghei Skripal, in Marea Britanie. Cateva state raman imparțiale, dar exista deja un front care acuza statul condus de președintele…

- Pentru președintele rus, Vladimir Putin, amenințarile la adresa graniței nu sunt niciodata de ignorat. In același timp, Rusia are un obicei de a ignora zonele de excludere aeriana, spre exemplu, atunci cand efectueaza misiuni de recunoaștere. Conform presei din Federație, s-ar parea ca armata Moscovei…

- Rusia va expulza diplomati britanici "in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC.Intrebat…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson este "pe deplin convins" de aprecierea Londrei ca Rusia se afla in spatele otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in Regatul Unit, informeaza DPA."Nu exista niciodata justificare pentru acest tip de atac - tentativa de asasinare a unui cetatean…

- Intr-o audiere in Congresul Statelor Unite, generalul Scaparrotti a afirmat ca Rusia incearca sa le faca rau tarilor membre ale NATO, in special prin campania sa de difuzare a unor informatii false online, iar diversele agentii americane nu au reusit sa gaseasca eficienta necesara pentru a se opune…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe de alta…

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Secretarul britanic de externe, Boris Johnson, a atenționat autoritațile ruse ca vor fi consecințe drastice daca va fi dovedita implicarea Moscovei in otravirea fostului ofițer GRU Serghei Skripal, scrie The Guardian. „Poliția, impreuna cu alte agenții de informații investigheaza incidentul. Stimatii…

- Moscova este nemultumita de faptul ca delegatii sai la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) au ramas fara drept de vot, dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea, in 2014. Rusia, care contribuie cu aproape o zecime din bugetul organizatiei, nu achitase pana la termenul de…

- Rusia creeaza cele mai noi sisteme strategice ca raspuns la retragerea SUA din Tratatul Antibalistic (ABM), deoarece SUA nu au venit in intampinarea Moscovei in aceasta problema, a afirmat Vladimir Putin in discursul sau in fata camerelor reunite ale parlamentului federal, potrivit agentiei de presa…

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi in discursul sau despre starea natiunii ca Rusia a inceput dezvoltarea unei noi generatii de rachete, subliniind totusi ca nu ameninta pe nimeni si nici nu intentioneaza sa atace pe cineva, in pofida dezvoltarii armamentului strategic de inalta precizie,…

- Cu mai puțin de o luna inainte de ziua alegerilor prezidențiale, presa de stat din Rusia il acuza pe contracandidatul comunist al lui Vladimir Putin ca minte in legatura cu averea din strainatate a familiei sale.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland s-a declarat ingrijorat cu privire la durata si amploarea starii de urgenta instaurate in Turcia dupa lovitura de stat esuata din iulie 2016, informeaza AFP, scrie agerpres.ro.

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas este asteptat luni in Rusia, la doua saptamani dupa premierul israelian Benjamin Netanyahu, in incercarea de a obtine de la presedintele rus Vladimir Putin sprijinul Moscovei dupa ce SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit AFP Prevazuta…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Tensiunile provocate de reducerea contributiei Turciei si a Rusiei la bugetul Consiliului Europei nu ar trebui sa aiba niciun impact asupra functionarii Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), au asigurat joi responsabili ai Curtii, citati de AFP. ''Suntem în discutie cu Comisia…

- Premierul Pavel Filip regreta Declarația Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost adoptata ca raspuns la modificarile operate în Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, și spune ca astfel de declarații nu vin sa faca bine relațiilor bilaterale. În cadrul conferinței de presa…

- Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, considera ca Rusia și alte țari „problema”, membre ale Consiliului Europei, ar trebui sa ramana in organizație cat timp ele nu incalca patru articole esențiale din Convenția Europeana a Drepturilor Omului. Declaratia lui Thorbjørn Jagland…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Aleksandr Grusko din postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO, un decret in acest sens fiind publicat luni pe portalul oficial de informatii juridice al administratiei ruse, informeaza agentia de presa oficiala TASS. Printr-un alt…

- Moscova este dispusa sa transfere partii ucrainene tehnica militara ramasa in Crimeea dupa ”unirea” peninsulei la Rusia, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, la o intalnire cu reprezentanții mass-media joi, 11 ianuarie. In același timp, șeful statului rus a afirmat ca tehnica militara in cauza…

- Toate acuzatiile impotriva Rusiei privind presupuse ingerinte in afacerile interne ale SUA si ale unor state din Europa sunt nefondate si dauneaza relatiilor bilaterale Moscova-Washington, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- Anticipand ca echipa coordonata de procurorul special Robert Mueller va cere audierea lui Donald Trump, avocatii presedintelui au luat deja legatura cu anchetatorii Biroului Federal de Investigatii (FBI) pentru organizarea unui posibil interviu, au declarat luni surse judiciare citate de postul NBC…

- Mai multe grupuri civice au transmis urmatoarea solicitare catre Președintele Romaniei și Comisia de la Veneția: Domnule Președinte Klaus Iohannis, Sunteți, conform Constituției, singurul mediator chemat sa acționeze atunci cand intervine o criza in funcționarea autoritaților publice. Mai mult, art.…

- Emmanuel Macron a declarat razboi știrilor false. Președintele Franței a anunțat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata „știrile false”. In plus, el a subliniat ca, in timpul alegerilor, rețelele de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte privind conținutul pe…

- Dupa anunțul victoriei facut de președintele Vladimir Putin in Siria și ordinul de retragere a trupelor (a treia retragere anunțata pana in prezent) au aparut și primele statistici privind campania „victorioasa” a Rusiei in Siria.

- Sefii diplomatiilor rusa si americana, Serghei Lavrov si Rex Tillerson, au avut marti, la telefon, o discutie consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanta trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Cele doua parti impartasesc…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit de pace luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in Rusia, informeaza AFP. Rusia si Iran – aliatii cu greutate ai presedintelui Bashar al-Assad – si Turcia, care ii sustine…

- Comisia Electorala Centrala a Federatiei Ruse a respins candidatura lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidentiale prevazute sa aiba loc la 18 martie anul viitor.

- Meciul nocturn s-a disputat pe un patinoar amenajat in fiecare iarna cu ocazia sarbatorilor, in zona dintre Kremlin si magazinul Gum.Putin a infruntat pe gheata staruri ale hocheiului, intre care si Pavel Bure, medaliat cu argint la JO de la Nagano, in 1998, si Viaceslav Fetissov, dublu…

- Secretarul general al Consiliului Europei cere autoritatilor de la Bucuresti sa revina asupra schimbarilor din Justitie adoptate de Parlament. Oficialul a trimis o scrisoare presedintelui Romaniei prin care il roaga sa ceara Comisiei de la Venetia o opinie asupra legilor justitiei, scrie digi24.ro.

- Presedintele sârb Aleksandar Vucic, aflat în vizita pentru prima data la Moscova de la începutul mandatului sau, în mai, si-a exprimat speranta ca Vladimir Putin va fi reales la conducerea Rusiei, relateaza marti AFP. 'Serbia acorda o mare importanta mâinii prietenesti…