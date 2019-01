Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a trimis o scrisoare omologului sau din Kosovo, Hashim Thaci, in care il indeamna sa faca tot ceea ce este posibil pentru a ajunge la un acord cu Serbia, in contextul amplificarii tensiunilor intre Pristina si Belgrad dupa infiintarea unei armate nationale kosovare.

- Formarea unei armate in Kosovo reprezinta un risc privind repetarea unui conflict armat in regiunea Balcanilor, a declarat Vasili Nebenzia, reprezentantul permanent al Rusiei la Națiunile Unite, relateaza site-ul agenției Tass preluat de mediafax "Formarea unor forțe armate in Kosovo reprezinta…

- Asezati de o parte si de alta a mesei, presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si al Kosovo, Hashim Thaci, si-au aparat luni pozitiile in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate dupa decizia autoritatilor de la Pristina de a se dota cu o armata, relateaza AFP. "Sunt foarte îngrijorat.…

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a denuntat luni o actiune 'ilegala' a Rusiei, dupa capturarea in acest weekend a trei nave ucrainene, subliniind ca acest comportament face 'imposibila' o 'relatie normala' intreb Washington si Moscova, informeaza AFP.'Asa cum a spus presedintele…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia cat si de Ucraina, potrivit…

- Serbia nu mai are niciun motiv pentru a avea incredere in misiunea KFOR si in NATO intrucat tot ceea ce acestea au afirmat despre ultimele manevre ale trupelor speciale ale politiei din Kosovo (ROSU) s-a dovedit a fi neadevarat, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-o intrevedere…