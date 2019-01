Tentativele SUA si ale altor tari occidentale de a-si consolida pozitia dominanta in Balcani ramane un factor serios de destabilizare in regiune, a declarat presedintele Rusiei, Vladimir Putin, intr-un interviu acordat marti seara publicatiei sarbe Vecernje novosti, inaintea vizitei sale, joi, la Belgrad, informeaza agentia de presa rusa oficiala TASS.



'Daca e sa vorbim despre situatia din Balcani, un factor major de destabilizare este linia SUA si a unor tari occidentale orientata spre consolidarea dominatiei lor in regiune', a spus Putin, potrivit caruia, in 1999, 'fortele…