- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza marti si miercuri o vizita in Turcia, unde se va intalni cu omologii sai turc si iranian, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani, a anuntat luni Kremlinul, transmite Reuters. Putin si Erdogan vor inaugura oficial cu acest prilej lucrarile la prima…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza o vizita de doua zile in Turcia, unde urmeaza sa lanseze constructia primei unitati a Centralei Nucleare turce Akkuyu, precizeaza Kremlinul intr-un comunicat citat de Reuters, scrie News.ro. Potrivit agenţiei proguvernamentale turce Anadolu, centrala urmează…

- Presedintele american Donald Trump l-ar fi avertizat la telefon pe omologul sau rus Vladimir Putin sa nu se dedea unei curse a inarmarii, pentru ca nu va castiga. Kremlinul dezminte aceasta parte a discutiei telefonice.

- Presedintele american Donald Trump a declansat joi o ofensiva comerciala impotriva Chinei, fara sa renunte la ideea de a pastra "prietenia" pe care pretinde ca o are cu liderul chinez Xi Jinping, intelegere care uneori a adus roade, dar care poate parea de asemenea una imaginara, relateaza vineri…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins marti cu virulenta criticile Washingtonului legate de ofensiva turca impotriva unei militii kurde in regiunea Afrin din nord-vestul Siriei, liderul de la Ankara cerand Statelor Unite sa ''respecte'' Turcia,

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins marti cu virulenta criticile Washingtonului legate de ofensiva turca impotriva unei militii kurde in regiunea Afrin din nord-vestul Siriei, liderul de la Ankara cerand Statelor Unite sa ''respecte'' Turcia, transmite AFP. ''Unde…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Ankara ii va cere Uniunii Europene intregul ajutor de 6 miliarde de euro promis de catre blocul comunitar pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, in cadrul unei reuniuni ce va avea loc saptamana viitoare, relateaza agentia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca rebeli sirieni sprijiniti de Ankara au preluat controlul "total" asupra centrului orasului Afrin, bastion kurd in nord-vestul Siriei, intr-o declaratie facuta...

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata, intr-un interviu pentru televiziunea NBC, ca nu acorda importanta investigatiei din Statele Unite privind presupuse interferente ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, intrucat Kremlinul nu are nicio implicare in acest sens.

- Printre persoanele pe numele carora au fost emise mandate de arestare se numara si Fatmanur Gulen, nepoata clericului Fethullah Gulen.Politia a arestat deja 33 de persoane, inclusiv pe Fatmanur Gulen, iar operatiunile de cautare a suspectilor sunt in desfasurare.Presedintele turc…

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Ministerul Justiției din Turcia lucreaza la un noua lege impotriva adulterului, conform instrucțiunilor președintelui Recep Tayyip Erdogan, a declarat purtatorul de cuvant al președinției, Ibrahim Kalin. „Președintele a vorbit cu ministrul Justiției și a dat instrucțiuni privind felul in care trebuie…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan si cu presedintele iranian Hassan Rouhani in luna aprilie, in Turcia, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-urile agentiilor Tass si Anadolu.

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Turcia nu a 'utilizat niciodata' arme chimice si afirmatiile despre un atac cu gaze impotriva unei localitati din nord-vestul Siriei sunt 'nefondate' si 'mincinoase', a declarat sambata o sursa diplomatica turca, citata de AFP. Aceste declaratii survin intr-un moment in care Observatorul sirian…

- Moscova urmarește cu ingrijorare evoluția din zona economica a Ciprului și militeaza pentru o rezoluție pașnica, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a diplomației ruse, Maria Zaharova, transmite agenția TASS. Declarația Ministerului de Externe al Rusei vine in contextul atmosferei tot mai tensionate…

- Operatiunile de foraj lansate de Republica Cipru in apele sale teritoriale a infuriat Ankara, ale carei trupe ocupa partea de nord a insulei. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara drepturile tarii sale in zona in acelasi mod in care o face in Siria, relateaza agentia de presa EFE.'Drepturile noastre in Marea…

- Vladimir Putin a dezvaluit ca Rusia a pregatit un sistem anti-racheta total diferit de ce este pe piața. Președintele rus a anunțat ca Kremlinul nu trebuie sa iși mai faca griji pentru ca este protejat de orice atac.

- Presedintele sirian Bashar al-Assad este un "criminal", a declarat joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, respingand orice posibilitate de restabilire a relatiilor sau cooperarii cu liderul tarii vecine sfasiate de razboi, relateaza dpa. "Ce putem discuta cu un criminal care a ucis 1 milion de…

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a asigurat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca actiunile armatei turce in Siria vizeaza lupta contra unor "elemente teroriste" si ca Ankara...

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan s-au declarat miercuri ”satisfacuti” de reuniunea cu privire la razboiul din Siria organizata marti, a anuntat Kremlinul, in pofida absentei vreun rezultat concret, relateaza AFP. Cei doi lideri, care au discutat la telefon,…

- Președintele rus Vladimir Putin a dispus organizarea unei competiții alternative pentru sportivii ruși care nu pot participa luna viitoare la olimpiada de iarna din Coreea de Sud din motive de dopaj.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia împotriva oricarei încercari de a invada Siria, în contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni împotriva unei militii kurde în nord-vestul Siriei, relateaza AFP.…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, s-au declarat miercuri 'multumiti' de reuninea consacrata Siriei, desfasurata in urma cu o zi la Soci, statiune balneara de pe coasta rusa a Marii Negre, a anuntat Kremlinul, in pofida absentei unui rezultat concret,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri ca va extinde si la alte orase din nordul Siriei ofensiva in desfasurare a Turciei impotriva enclavei Afrin, pentru a elimina orice prezenta a unei militii kurde considerate drept organizatie terorista de catre Ankara, potrivit AFP. …

- Presedintele rus Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au discutat telefonic, marti, despre situatia din Siria, in conditiile in care Turcia desfasoara o operatiune militara in provincia siriana Afrin, a anuntat serviciul de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Kremlinul refuza sa comenteze acuzațiile kurzilor de tradare, in urma unei ”presupuse ințelegeri” intre Moscova și Ankara. „Nu, nu am nimic de adaugat la ceea ce am spus ieri despre operațiunea turca din Afrin“, – a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin, citat…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Turcia are un acord cu Rusia in legatura cu operatiunea sa militara din provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de SUA, si ca Ankara nu va da inapoi de la actiunea sa, relateaza Reuters si AFP.…

- Potrivit canalului de televiziune public TRT, aceste mandate de arestare au fost date pentru 18 persoane la Istanbul si 17 la Diyarbakir, oras din sud-est cu o majoritate kurda, unde opt suspecti au fost retinuti dimineata. Aceste persoane sunt suspectate ca au facut "propaganda" in favoarea Unitatii…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a exprimat duminica speranta ca ofensiva lansata de Ankara in nordul Siriei impotriva unei militii kurde va fi incheiata ''in foarte scurt timp'', relateaza AFP. ''Cu voia lui Allah, vom incheia aceasta operatiune in foarte…

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sambata impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nordul Siriei, in contextul in care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat "in situatie de legitima aparare"…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va decide personal cum sa raspunda la sancțiunile SUA in curs de pregatire in cadrul așa-numitului „raport Kremlinul“. O lista cu inalți oficiali ruși și oameni de afaceri apropiați de conducerea rusa ar trebui sa fie prezentata Congresului SUA cel tarziu pana pe 29…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul pe rit vechi, el fiind prezent la slujba religioasa la o biserica din Sankt Petersburg, unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul.

- Presedintele turc a atacat verbal vineri un jurnalist francez care l-a intrebat despre presupusa livrare de arme de catre Ankara gruparii Stat Islamic (SI) in 2014, in timpul unei conferinte de presa sustinute la finalul intrevederii sale, la Paris, cu omologul francez Emmanuel Macron, informeaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se întâlni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, într-un moment în care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana

