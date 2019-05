Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa marti la cel mai mare centru militar de testare a aviatiei ruse, inainte de a-l primi pe secretarul de stat american Mike Pompeo, a anuntat Kremlinul luni, aceasta intalnire intervenind pe fondul temerilor legate de o noua cursa a inarmarilor intre Moscova…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut miercuri, la Palatul Cotroceni, o alocuțiune in cadrul conferinței internaționale „Intarirea Flancului Estic al NATO: Provocari și strategii pentru coerența masurilor din regiunea Marii Baltice și a celor din regiunea Marii Negre”. Șeful statului avertizeaza…

- Aliaksandr Lukasenka, președintele Belarusului, alaturi de Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (foto: Reuters) Moscova este convinsa ca Belarusul nu vrea sa isi piarda independenta formala dar este sigura ca daca Rusia va anexa Belarus prin forta, in aceasta republica nu ar exista rezistenta.…

- Rezervele valutare ale Chinei, cele mai mari din lume, au inregistrat luna trecuta o crestere peste asteptari, pe fondul optimismului cu privire la perspectivele unui acord comercial intre SUA si China, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit datelor publicate duminica de Banca centrala a…

- Partidul Comunist a lansat un apel rusilor sa manifesteze in toata tara pentru a protesta impotriva noilor legi represive si a degradarii nivelului de trai. La Moscova, tineri, precum si persoane varstnice au participat la o manifestatie sub conducerea primului secretar al Partidului Comunist…

- 'O provocare periculoasa de amploare, inspirata si condusa de Washington, si anume trecerea frontierei venezuelene de catre un pretins convoi umanitar, este prevazuta la 23 februarie', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, intr-o conferinta de presa. Aceasta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri, 20 februarie, ca Rusia ia in calcul desfasurarea de rachete capabile sa loveasca "teritoriile unde se afla centrele de decizie", in cazul in care Statele Unite vor instala noile sisteme de armament in Europa. "Rusia nu intentioneaza sa desfasoare…

- Nancy Pelosi, membra a Partidului Democrat si presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, a transmis Uniunii Europene ca presedintele Donald Trump nu este liderul sistemului politic din Statele Unite, relateaza Mediafax.O delegatie parlamentara americana condusa de Nancy Pelosi a efectuat luni…