Agentia de stat TASS a informat ca vizita de pe 4 iulie va include discutii cu presedintele italian Sergio Mattarella si premierul Giuseppe Conte, Putin cautand sa imbunatateasca relatiile economice cu NATO si Italia.

Conte a cerut ca Rusia sa revina in G7, organizatie care a suspendat Moscova in 2014 dupa anexarea Crimeei. Intr-un interviu acordat TASS, Conte a declarat: „Voi avea oportunitatea sa ofer aceeasi ospitalitate presedintelui Putin. Am fost primit cu caldura la Moscova in octombrie. Vom avea ocazia sa discutam despre relatiile bilaterale si cum le-am putea imbunatati", scrie…