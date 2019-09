Presedintele rus Vladimir Putin l-a indemnat miercuri pe omologul sau venezuelean Nicolas Maduro sa continue dialogul cu opozitia pentru a evita o situatie "nefasta" in tara sa marcata de o profunda criza economica si politica, relateaza AFP si dpa. "Rusia sustine toate organele legitime ale puterii din Venezuela, pe presedinte si parlamentul, precum si dialogul pe care dv, dle presedinte, si guvernul dv il purtati cu opozitia", a declarat Putin in cadrul unei intrevederi oficiale la Kremlin. "Orice refuz al dialogului este in opinia noastra irational, nefast pentru tara si ameninta binele populatiei",…