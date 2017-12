Vladimir Putin i-a transmis lui Bashar al-Assad ca Rusia va ajuta Siria sa isi apere suveranitatea

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, potrivit News.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' între Rusia si SUA, într-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sâmbata Kremlinul,

- Rusia va continua sa sustina eforturile Siriei de aparare a suveranitatii, i-a transmis presedintele rus, Vladimir Putin, omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, a anuntat sambata Kremlinul.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' intre Rusia si SUA, intr-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sambata Kremlinul, potrivit AFP, EFE si DPA.Citește și: Lovitura pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' intre Rusia si SUA, intr-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sambata Kremlinul, potrivit AFP, EFE si DPA. "In…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit news.ro."Rusia va continua sa ajute Siria pentru protejarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad intr-o felicitare de Anul Nou ca Rusia va continue sa sprijine eforturile Siriei de a-si apara suveranitatea, a anuntat sambata Kremlinul, potrivit Reuters. Putin a subliniat ca Rusia "va continua sa acorde…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad intr-o felicitare de Anul Nou ca Rusia va continue sa sprijine eforturile Siriei de a-si apara suveranitatea, a anuntat...

- Documentul a fost adoptat de Duma de Stat pe 21 decembrie si de Consiliul Federatiei pe 26 decembrie. Legea de ratificare a acordului de cooperare militara intre Rusia si Siria a fost promulgata vineri de presedintele Vladimir Putin, informeaza site-ul agentiei Tass. Acordul permite intrarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi drept ”act terorist” explozia unei bombe artizanale, soldate cu 13 raniti, intr-un supermarket, la Sankt Petersburg, intr-un context de ingrijjorare fata de intoarcerea jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP. Dand asigurari ca nu indeparteaza…

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri caracterul "agresiv" al noii strategii de securitate nationala a Statelor Unite si a afirmat ca Rusia trebuie sa fie un "lider absolut" in crearea unei arme de noua generatie pentru a-si asigura suveranitatea, scrie AFP.

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite în privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugând ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Presedintele american l-a sunat,…

- 'FSB a pus capat la Sankt-Petersburg activitatilor ilegale ale unei celule clandestine de membri ai SI, care se pregatea sa comita atentate pe 16 decembrie', se arata intr-un comunicat al FSB, citat de RIA Novosti. Printre actiunile pregatite de aceasta celula se numarau un 'atentat sinucigas',…

- "In aproape doi ani, fortele armate ruse, in colaborare cu armata siriana, i-au distrus in mare parte pe teroristii internationali. Prin urmare, am luat decizia de a retrage in Rusia cea mai mare parte a contingentului militar rus care se afla in Siria", a declarat Putin, citat de Interfax. Presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni retragerea celei mai mari parti a contingentului militar rus din Siria, in cursul unei vizite-surpriza la baza de la Hmeimim, potrivit Interfax, scrie AFP, potrivit News.ro . ”In aproape doi ani, fortele armate ruse, in colaborare cu armata siriana, i-au…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca aproape intreg teritoriul Siriei a fost eliberat de sub ocuparea miscarilor teroriste, precizand, totodata, ca Moscova va contribui la reconstructia Siriei, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass, citat de Mediafax . Declaratiile presedintelui rus…

- Raidurile aviației ruse au avut loc dupa ce saptamana trecuta președintele Bashar al-Assad a fost primit la Soci de președintele Vladimir Putin, iar acesta din urma a declarat ca exista o „șansa reala” de a pune capat razboiului din Siria.

- Președintele rus Vladimir Putin ii reunește miercuri, la Soci, pe omologii sai turc, Recep Tayyip Erdogan, și iranian, Hassan Rohani, pentru a 'lucra la reglementarea pe termen lung a conflictului sirian', cu cateva zile inaintea reluarii negocierilor la Geneva, transmite AFP. Prin acest…

- Rusia are o anumita responsabilitate pentru acțiunile autoritaților siriene, inclusiv pentru crimele comise de Damasc, a declarat reprezentantul Departamentului de Stat al SUA Heather Nauert, comentand recenta intalnire a președinților Rusiei și Siria, Vladimir Putin și Bashar al-Assad. Nauert a reamintit…

- Presedintele rus Vladimir Putin ii reuneste miercuri, la Soci, pe omologii sai turc, Recep Tayyip Erdogan, si iranian, Hassan Rohani, pentru a 'lucra la reglementarea pe termen lung a conflictului sirian', cu cateva zile inaintea reluarii negocierilor la Geneva, transmite AFP, conform agerpres.ro. …

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a informat marti pe omologul sau american Donald Trump despre rezultatele discutiei pe care a avut-o in urma cu o zi cu liderul sirian Bashar al-Assad, in care acesta s-a pronuntat pentru alegeri parlamentare si prezidentiale, anunta Kremlinul, citat de AFP.

- Hotararea a fost luata in urma tensiunilor provocate de instalarea unui sistem THAAD, de aparare impotriva rachetelor balistice, pe teritoriul sud-coreean. Acordul bilateral, denumit SOFA, isi propune sa dezvaluie informatii despre cei 28.500 de membrii in serviciu, care se afla in Coreea…

- Oficiali guvernamentali de rang inalt de la Madrid au declarat pentru cotidianul britanic The Guardian ca, desi in cadrul Partidului Popular se mentine atitudinea reticenta fata de viitoare referendumuri separatiste, exista vointa politica de a initia discutii pe tema unui plan fiscal destinat regiunii…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad in statiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul, relateaza AFP si Reuters. "Vladimir Putin a purtat…

- Rusia va incheia faza activa a operatiunilor militare din Siria, a anuntat presedintele rus, Vladimir Putin, dupa intrevederea pe care a avut-o cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad. In cursul intrevederii pe care a avut-o luni seara cu Bashar al-Assad, in statiunea Soci, situata pe…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a primit, la Soci, pe liderul sirian Bashar al-Assad, pentru a discuta despre „nevoia de a trece de la operațiuni militare la o soluție politica” in conflictul din Siria, a anunțat Kremlinul.

- Misiunea militara a Rusiei in Siria va lua sfarșit foarte curand. Declarația ii aparține liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, care a avut o intrevedere la Moscova cu președintele sirian, Bashar al Assad.

- Președintele sirian Bashar al-Assad a efectuat o vizita de o zi in Rusia pe 20 noiembrie. Calatoria sa a fost anunțata oficial abia a doua zi, cand președintele Siriei deja parasise țara. la Soci, in sudul Rusiei, Assad s-a intalnit cu președintele rus Vladimir Putin. Dupa o imbrațișare ca intre frați,…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a primit, la Soci, pe liderul sirian Bashar al-Assad, pentru a discuta despre „nevoia de a trece de la operațiuni militare la o soluție politica” in conflictul din Siria, a anunțat Kremlinul.

- Președintele rus Vladimir Putin l-a primit, la Soci, pe liderul sirian Bashar al-Assad, pentru a discuta despre nevoia de a trece de la operațiuni militare la o soluție politica pentru conflictul din Siria, a anunțat Kremlinul.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad, in Rusia, la Soci, in cadrul unei vizite de lucru a liderului de la damasc. Procesul politic din Siria si lupta impotriva terorismului au fost in centrul discutiilor.

- Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad în stațiunea Soci, în sud-vestul Rusiei, cu doua zile înaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad, in Rusia, la Soci, in cadrul unei vizite de lucru a liderului de la damasc. Procesul politic din Siria si lupta impotriva terorismului au fost in centrul discutiilor.

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad in stațiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters. Intre timp, organizatiile neguvernamentale…

- "Vladimir Putin a purtat negocieri cu presedintele sirian Bashar al-Assad, care s-a deplasat in Rusia pentru o vizita de lucru", a precizat Kremlinul intr-un comunicat, adaugand ca cei doi lideri au discutat despre lupta impotriva terorismului si perspectivele unui acord politic in Siria. In cadrul…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad in stațiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria.

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intilnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad in stațiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters. "Vladimir Putin a purtat negocieri…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad in stațiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters. "Vladimir Putin a…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad în stațiunea Soci, în sud-vestul Rusiei, cu doua zile înaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad în statiunea Soci, în sud-vestul Rusiei, cu doua zile înaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul, relateaza AFP si…

- "Vladimir Putin a purtat negocieri cu președintele sirian Bashar al-Assad, care s-a deplasat in Rusia pentru o vizita de lucru", a precizat Kremlinul intr-un comunicat, scrie Agerpres, potrivit Reuters, adaugand ca cei doi lideri au discutat despre lupta impotriva terorismului și perspectivele unui…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad in stațiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters. "Vladimir Putin a…

- Trei raiduri aeriene asupra unei piețe din orașul Atarib, nordul Siriei, la o ora de vârf, s-au soldat cu 61 de morți. Bombardamentul a fost atribuit rușilor pentru ca a fost efectuat cu avioane rusești și oricum, aviația lui Bashar al-Assad nu executa niciun atac neaprobat de ruși.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a ajuns luni la Soci, in sud-vestul Rusiei, unde va discuta cu Vladimir Putin despre modalitatile de a avansa in incercarile de reglementare a conflictului sirian, a anuntat Kremlinul, citat de AFP.

- Pentru ca președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, sa aiba o întrevedere oficiala la summitul APEC din Vietnam, trebuia ca cele doua echipe de diplomați și consilieri sa stabileasca un numitor comun în privința viitorului Siriei, unde cele doua mari puteri…

- Președintele francez vrea ca, prin sprijinul Moscovei, ''accesul umanitar sa fie garantat și efectiv in cel mai scurt timp, in special in Ghouta de Est, unde sute de mii de persoane sunt intr-o situație foarte grea'', a indicat președinția intr-un comunicat. Ghouta de Est este unul dintre…

- Statele Unite sunt ”inamicul numarul unu” al Iranului, iar Teheranul nu va ceda niciodata presiunii Washingtonului in legatura cu acordul multinational in dosarul nuclear iranian, a avertizat joi, intr-un discurs televizat, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, relateaza Reuters. Presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa miercuri in Iran pentru convorbiri cu omologii sai iranian, Hassan Rohani, si azer, Ilham Aliev, a anuntat luni Kremlinul, relateaza AFP. Cei trei lideri urmeaza sa aiba o intalnire comuna, iar presedintele rus are programate de asemenea convorbiri bilaterale…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a aniversat sambata implinirea varstei de 65 de ani la Kremlin, unde a prezidat o reuniune privind situația din Siria, a informat administrația prezidențiala rusa, potrivit EFE. Anterior, Kremlinul anunțase ca Putin va îmbina actele oficiale…