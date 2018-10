Vladimir Putin exploateaza fragilitatea flancului estic al NATO. Romania si Polonia au solutii sa-l intareasca, Germania ezita

La sfarsitul lunii februarie 2014, blindate nemarcate insotite de trupe militare fara niciun element de identificare, celebrii "omuleti verzi", au luat cu asalt sediul Parlamentului Crimeii. E momentul in care Vladimir Putin (foto) incepe invadarea penisulei si anexarea acesteia ca razbunare pentru protestele civile din Kiev, cunoscute sub numele de Euromaidan, care au daramat regimul prorus condus de presedintele Viktor Ianukovici.



De atunci, amenintarile de securitate in bazinul Marii Negre au crescut, iar Rusia pune o presiune fara precedent asupra flancului estic al NATO, amenintand…