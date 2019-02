Stiri pe aceeasi tema

- Tarile europene din cadrul Aliantei Nord-Atlantice nu vor sa gazduiasca sisteme balistice ale Statelor Unite, dar nu indraznesc sa se opuna, deoarece au suveranitate limitata, afirma presedintele Rusiei, Vladimir Putin.

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat vineri, in finalul intalnirii sale cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko la Soci, ca nu exista state absolut independente in lume, estimand ca lumea moderna este interdependenta, informeaza vineri agentia de presa oficiala rusa TASS. ''Credeti…

- Mecanismul UE menit sa faciliteze comertul cu Iranul si sa eludeze sanctiunile Statelor Unite este lipsit de respect fata de politicile Washingtonului si un curs inadmisibil de actiune, a declarat ambasadorul american in Germania, Richard Grenell, pentru Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, citat…

- Rusia transmite ca SUA incalca de mulți ani Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF) prin instalarea de sisteme balistice in Romania. Kremlinul susține ca NATO a instalat arme nucleare și in alte țari aliate. Acuzațiile au fost facute de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in cadrul unei…

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. Potrivit președintelui rus, Moscova a trimis în decembrie Washingtonului propuneri privind menținerea Tratatului INF. Mai mult, Putin a declarat miercuri ca Rusia este pregatita pentru un dialog serios cu Statele Unite cu privire la întreaga agenda strategica.…

- "Noi suntem demonizati pentru a mentine Europa disciplinata si a consolida legatura euroatlantica", a afirmat Lavrov intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, potrivit unei transcrieri a Ministerului rus de Externe. "Acest lucru se refera de asemenea la incercarile de a orchestra…

- Peskov a fost rugat sa comenteze declaratiile presedintelui Vladimir Putin, din conferinta de presa anuala de joi, despre posibilitatea unui razboi nuclear in urma retragerii Statelor Unite din tratat. 'Asistam, in esenta, la prabusirea sistemului international de control al armamentelor si…