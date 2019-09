Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu exista niciun risc” dupa explozia soldata cu cinci morti, la 8 august, intr-o baza de lansare de rachete in Marele Nord rus, asigura presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP.Intr-o conferinta de presa, inaintea intalnirii la Fortul Bregancon cu omologul sau francez Emmanuel Macron,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in timpul vizitei efectuate in Franta de omologul sau rus Vladimir Putin, pentru o apropiere intre Uniunea Europeana si Rusia si o regasire a increderii intr-o ordine internationala aflata in ''recompunere'', transmite AFP.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat miercuri o lege care permite Rusiei sa incalce Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat in 1987 cu Statele Unite, relateaza Reuters, conform News.ro. Citește și: Surpriza TOTALA pe piața pensiilor private - Ce s-a intamplat in luna…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri legea prin intermediul careia Rusia suspenda in mod oficial Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza agentia de presa rusa Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu premierul britanic la final de mandat Theresa May si cu presedintele american Donald Trump in aceasta saptamana, la summitul G20 din Japonia, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. Relatiile dintre Marea Britanie…

- Proiectul elaborat de Autoritatea Electorala Permanenta, ce va fi dezbatut in Comisia parlamentara speciala pentru legile electorale, propune abrogarea Legii 370 privind alegerea presedintelui si inlocuirea acesteia cu un nou act normativ, care sa preia votul anticipat, votul prin corespondenta si simplificarea…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca Rusia nu va renunța la insulele Kurile de Sud, relateaza Interfax. „Nu avem astfel de planuri”, a declarat Putin intr-un interviu acordat postului de stat rusesc Rossia 1 TV. Președintele a raspuns astfel la intrebarea daca Rusia va trebui sa coboare drapelul…

- Președintele rus Vladimir Putin a interzis temporar zborurile de pasageri spre Georgia, a declarat vineri Kremlinul, dupa izbucnirea tulburarilor de la Tbilisi declanșate de vizita unui legiuitor rus, relateaza Reuters.Kremlinul a declarat ca recomanda agențiilor de turism sa suspende sejururile…