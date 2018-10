Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Armeniei, Nikol Pasinian, a declarat ca planuieste sa efectueze o vizita in Rusia in viitorul apropriat, in cadrul caruia sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin inca mai spera sa poata scoate relatiile dintre Moscova si Washington din criza profunda in care se afla in prezent, dar nimeni nu va tine doliu daca aceasta ambitie nu va gasi reciprocitate din partea Washingtonului, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Președintele rus Vladimir Putin este așteptat, in octombrie, la nunta fostului cancelar german Gerhard Schroeder cu coreeana Kim So-Young, scrie publicatia gremana Bild. „Putin ar putea veni in curand din nou in Germania, dar de data aceasta intr-o vizita particulara. La Berlin se zvonește ca in luna…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat vineri ca va efectua o vizita oficiala in Kosovo la inceputul lunii septembrie, in aceeasi perioada in care la Bruxelles va avea loc o noua runda de discutii privind normalizarea relatiilor intre Belgrad si Pristina, relateaza publicatia Balkan Insight.

- Presedintele rus Vladimir Putin este gata sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un "la o data apropiata", a relatat miercuri agentia oficiala de presa nord-coreeana KCNA, in momentul cand Peninsula Coreea cunoaste o remarcabila detensionare, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat ca spera ca omologul sau rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita oficiala in capitala Serbiei, Belgrad, in luna noiembrie, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax."Președintele francez Emmanuel Macron va vizita Serbia in luna decembrie,…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa-l invite pe omologul sau rus, Vladimir Putin, sa efectueze o vizita la Washington la toamna, a anuntat Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, potrivit site-ului postului CNN.

- Președintele sarb Aleksandar Vucic l-a invitat pe omologul sau american Donald Trump sa efectueze o vizita oficiala in Serbia, printr-un mesaj de felicitare transmis cu prilejul Zilei Independenței SUA, relateaza site-ul postului B92, informeaza Mediafax.Vucic a anunțat ca l-a felicitat pe…