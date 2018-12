Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a amenintat, miercuri, ca Rusia va dezvolta noi rachete balistice cu raza intermediara de actiune daca Statele Unite ale Americii vor ieși, asa cum au anuntat ca vor sa faca, dintr-un tratat nuclear din 1987 (INF) care le reglementeaza utilizarea.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca Statele Unite nu au oferit nicio dovada ca Rusia a incalcat Tratatul privind eliminarea rachetelor cu raza medie și scurta (INF), scrie agenția de stat rusa „RIA Novosti”. La 4 decembrie, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca, peste 60…

- „Rusia va fi nevoita sa tinteasca tari din Europa care ar primi eventuale rachete americane cu raza intermediara de actiune, in cazul in care SUA vor sa desfasoare asemenea rachete”. Este amenințarea facuta de președintele rus, Vladimir Putin. In plus, liderul de la Kremlin susține ca instalatiile americane…

- Uniunea Europeana a indemnat, luni, Statele Unite si Rusia sa continue dialogul pentru mentinerea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), in contextul in care Administratia Vladimir Putin a avertizat ca va dezvolta noi rachete atomice dupa decizia Washingtonului de retragere din acest acord.