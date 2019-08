Vladimir Putin, două decenii de când e la putere. Mișcarea lui Boris Elțîn Agenția France Presse scrie ca atunci nici puțina lume și-ar fi imaginat ca doua decenii mai tarziu Putin nu doar ca va mai fi la putere, dar va fi unul din cei mai cunoscuți și influenți politicieni din lume, potrivit Radio Europa Libera. AFP mai noteaza ca aniversarea vine intr-un moment de tensiuni și incertitudini in Rusia, unde au avut loc in ultimele saptamani proteste antiguvernamentale și anticipeaza ca Putin, care are 66 de ani, nu va pleca din politica dupa incheierea actualului mandat prezidențial, care expira in 2024. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele saptamani, refuzul autoritatilor de a permite opozitiei sa participe la alegerile municipale din mai multe orase importante, in frunte cu Moscova, si reprimarea ferma de catre politie si justitie a miscarii de protest care a urmat au aratat destul de clar cum stau de fapt lucrurile.Dupa…

- Imens mediatizat în aceste zile, Alex Cumpanașu a scos în evidența ca procurorii, polițiștii și serviciile ar trebui sa raspunda la întrebarea ce este cu toate aceste ”clanuri” și rețele care fac ce vor ele în România – și, iata, acțiunile lor criminale…

- Starul rus al hocheiului Artemi Panarin l-a criticat dur, vineri, pe Vladimir Putin, caruia i-a cerut sa plece de la putere, scrie AFP.Într-un interviu, vedeta NHL, liga americana de hochei, a denunțat absența statului de drept în Rusia, nerespectarea libertaților fundamentale și…

- Consiliul Europei cere Moscovei sa redeschida ancheta cu privire la asasinarea lui Boris Nemtov. Parlamentarii cer totodata ”tuturor statelor membre” sa introduca pe listele lor negre numele celor care ”au facut sa esueze masurile de investigatie si procedurile judiciare”, intre care citeaza numele…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu premierul britanic la final de mandat Theresa May si cu presedintele american Donald Trump in aceasta saptamana, la summitul G20 din Japonia, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza Reuters si AFP. Relatiile dintre Marea Britanie si Rusia au ajuns la…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu este mulțumita de raportul echipei internaționale de investigație JIT privind implicarea rușilor in doborarea „Boeingului” in Ucraina, in 2014. Declarația lui Putin a fost facuta ieri, dupa conferinta anuala, și difuzata de Ruptly. „Ceea ce a fost…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a anuntat, in cadrul sesiunii de intrebari si raspunsuri in direct cu cetatenii rusi, care sunt pierderile suferite de pe urma regimului de sanctiuni. Astfel, Rusia a pierdut peste 50 de miliarde de dolari, Uniunea Europeana – 240 de miliarde, SUA – 17 miliarde,…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, va pleca miercuri spre Rusia intr-o vizita de trei zile, in cadrul careia va lua parte la cea de-a 23-a editie a Forumului Economic International de la Sankt Petersburg si va conveni strategii cu presedintele rus, Vladimir Putin, pe fondul sporirii tensiunilor cu…