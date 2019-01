Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a salutat duminica, cu ocazia ceremoniilor de marcare a 75 de ani de la sfarsitul asediului asupra Leningradului, spiritul 'de necucerit' al acestui oras, unde cel putin 800.000 de civili au murit in timpul blocadei de 872 de zile impuse de armata nazista,…

- Presedintele rus Vladimir Putin va prezida duminica ceremoniile pentru comemorarea a 75 de ani de la sfarsitul asediului de la Leningrad care a provocat moartea a 800.000 de persoane intre 1941 si 1944, relateaza AFP. Momentul de varf al manifestarilor va fi o defilare militara controversata in apropiere…

- Presedintele rus Vladimir Putin va prezida duminica ceremoniile pentru comemorarea a 75 de ani de la sfarsitul asediului de la Leningrad care a provocat moartea a 800.000 de persoane intre 1941 si 1944, relateaza AFP preluata de Agerpres. Momentul de varf al manifestarilor va fi o defilare…

- Incercarile Statelor Unite si ale altor tari din Occident de a-si impune un rol dominant in Balcani reprezinta un factor serios de destabilizare in aceasta regiune din sud-estul Europei, a declarat presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu acordat publicatiei sarbe Vecernje Novosti cu ocazia…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis omologului sau rus Vladimir Putin, printr-o conversatie la telefon, ca lupta impotriva terorismului este principala prioritate a Frantei in Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi seara, ca „apocalipsa fiscala“ pregatita de GUvernul Dancila prin noi taxe e „o crima economica“ si pare un razboi indreptat imporiva economiei romanesti.

- Cel putin 14 civili, ucisi in urma atacurilor coalitiei impotriva Statului Islamic in estul Siriei. Presedintele rus Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele francez Emmanuel Macron au solicitat, in cadrul unui summit major tinut…

- La incheierea vizitei la Moscova, presedintele moldovean, Igor Dodon, a spus ca Republica Moldova nu are probleme cu Romania si s-a declarat din nou impotriva tendintelor unioniste. Aflat la Moscova pentru convorbiri cu Vladimir Putin, cu patru luni inaintea crucialelor alegeri parlamentare din luna…