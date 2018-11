Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost foarte incantat sa il intalneasca pe printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman la summitul Grupului natiunilor dezvoltate si emergente G20, in Buenos Aires (Argentina), informeaza BBC si Sky News.

- Presedintele american, Donald Trump, si-a amanat intalnirea cu omologul sau rus, Vladimir Putin, din Argentina, din cauza incidentului din stramtoarea Kerci. Anuntul a fost facut de liderul de la Casa Alba intr-o postare pe Twitter.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus luni ca Moscova va riposta daca Statele Unite se vor retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) din 1987, scriu agențiile de știri din Rusia, citate de Reuters.

- In premiera, Consiliul Concurenței a intrunit reprezentanți din 7 state in cadrul unui eveniment regional de amploare cu genericul "Tehnici de investigare a cazurilor de practici anticoncurențiale". Evenimentul se desfașoara in perioada 13-15 noiembrie, 2018, la Chișinau, și este organizat de Consiliul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, intentioneaza sa discute cu omologul sau din Statele Unite, Donald Trump, la summitul G20, despre situatia Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), în contextul în care liderul de la Casa Alba a semnalat retragerea

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va avea un scurt dineu de lucru cu omologul sau din Statele Unite, Donald Trump, pe 11 noiembrie, la Paris, a anuntat miercuri Kremlinul, conform agentiei Reuters.