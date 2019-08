Vladimir Putin, de 20 de ani la cârma Rusiei Cand Vladimir Putin a fost numit prim-ministru, in august 1999, multi credeau ca putin cunoscutul sef al serviciilor de informatii va continua reformele democratice incepute in anii post-sovietici. 20 de ani mai tarziu, el conduce fara sa imparta puterea si pare a fi determinat sa continue la fel. O analiza France Presse a celor 20 de ani de putere detinuta de numarul 1 de la Kremlin, Vladimir Putin. In ultimele saptamani, refuzul autoritatilor de a lasa opozitia sa se prezinte la alegerile municipale organizate in mai multe mari orase, Moscova in frunte, precum si represiunea politista a celor… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

Sursa articol si foto: cronicaeuropeana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambros Martin este noul selectioner al nationalei Rusiei, a anuntat Federatia de la Moscova. El il inlocuieste in functie pe Evgeny Trefilov, care a devenit vicepresedintele forului rus.La inceputul lunii mai, Federatia Romana de Handbal a anuntat ca Ambros Martin nu mai este selectionerul…

- Publicația BuzzFeed a facut publice înregistrarile negocierilor dintre reprezentanții partidului de extrema dreapta ”Liga” italiana și oficiali de la Kremlin, în cadrul carora italienii au solicitat sprijin financiar din partea Rusiei. Întâlnirea…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat joi speranța ca noua conducere a Comisiei Europene va realiza în cele din urma ce efecte daunatoare în plan economic au avut sancțiunile introduse împotriva Rusiei din cauza rolului jucat de Moscova în cadrul crizei din Ucraina, informeaza…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, ca este pregatit sa poarte discuții cu omologul sau american Donald Trump daca și cealalta parte este de acord, adaugând ca lansarea candidaturii lui Trump pentru un al doilea mandat ar putea complica relațiile dintre SUA și Rusia, relateaza Mediafax…

- Alianța PSRM-ACUM și criza constituționala din ultima saptamâna în Republica Moldova este rezultatul cârdașiei dintre Germania și Federația Rusa, o reeditare a Pactului Ribbentrop-Molotov, care a aruncat Basarabia în sfera de influența a URSS. Este parerea lui Petrișor Gabriel…

- Presedintele Vladimir Putin a declarat ca relatiile dintre Moscova si Washington se inrautatesc in continuare, acuzand intr-un interviu dat publicitații joi ca actuala administratie americana a impus zeci de sanctiuni Rusiei. Șeful de la Kremlin facut aceasta afirmație chiar inainte de Summitul G20…

- Cele mai importante aeroporturi din Moscova si din alte orase mari ale Rusiei isi schimba denumirea. Initiativa vine din partea liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, care a decis ca aerogarile sa poarte numele unor personalitati.

- Fosta campioana olimpica Alina Kabaeva, in varsta de 36 de ani, care ar avea de aproape 20 de ani o idila - un subiect tabu in Rusia si despre care presa nu scrie nimic - cu Vladimir Putin, in varsta de 66 de ani, ar fi nascut la 7 mai doi baieti gemeni la centrul Spitalicesc Kulakov din Moscova