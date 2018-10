Stiri pe aceeasi tema

- Doctrina nucleara a Rusiei nu stipuleaza un atac preventiv, dar Moscova este determinata sa raspunda la un atac al unui potential agresor, a declarat Putin, la o intalnire a Clubului de Discutii Valdai, la Soci. „Conceptul nostru este sa raspundem la un atac. Pentru cei care stiu, nu trebuie…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, da vina pe globalizare in urma atacului sangeros din școala din Kerci, in Peninsula Crimeea (regiune anexata de Federația Rusa). Putin susține ca totul a inceput pe rețelele sociale, dupa atacurile armate din școlile americane. „Totul a inceput cu Statele Unite ale…

- 'Agenda lui Putin pentru anul acesta include o intalnire cu liderul nord-coreean', a spus Usakov in fata presei, mentionand ca ambele parti au initiat pregatirile in vederea acestui summit si examineaza data si locul intalnirii. 'Sunt luate in calcul diverse optiuni, au existat propuneri atat din…

- Cantaretul si politicianul Iosif Kobzon, o legenda a cantecului din epoca sovietica, supranumit 'Sinatra rus', a murit joi la varsta de 80 de ani, au anuntat agentiile de presa din Rusia, citate de AFP. Iosif Kobzon si-a inceput cariera in 1959 si a sustinut spectacole timp de peste 50 de ani, remarcandu-se…

- Prim-ministrul Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat ca o potentiala aderare a Georgiei la NATO ar putea declansa "un conflict teribil”, oficialul rus intrebandu-se de ce ar lua alianta o astfel de decizie, scrie Reuters."Aceasta decizie ar putea provoca un conflict teribil. Nu inteleg de ce…

- Autoritațile de la Kremlin au decis construirea unui centru cultural in Crimeea, ca prim pas in transformarea peninsulei in capitala culturala a Rusiei, conform unui proiect prezentat de președintele rus Vladimir Putin, relateaza Reuters.Proiectul de transformare a Crimeei in capitala culturala…

- Vladimir Putin vrea sa deschida paradisuri fiscale pe teritoriul Rusiei. Liderul de la Kremlin a promulgat o lege care permite crearea unor zone administrative cu un statut de drept și regim de impozitare special.

- Marina militara rusa va achizitiona, anul acesta, 26 de nave de razboi si alte ambarcatiuni, patru dintre ele fiind echipate cu rachete de croaziera Kalibr, a informat duminica presedintele rus Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a informat ca eforturile de consolidare si dezvoltare a marinei…