Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a declarat joi in timpul summitului cu presedintele Vladimir Putin de la Vladivostok, ca pacea si securitatea Peninsulei Coreene vor depinde in intregime de atitudinea viitoare a Statelor Unite, potrivit agentiei KCNA, transmite...

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a declarat joi in timpul summitului cu presedintele Vladimir Putin de la Vladivostok, ca pacea si securitatea Peninsulei Coreene vor depinde in intregime de atitudinea viitoare a Statelor Unite, potrivit agentiei KCNA, transmite Reuters. Aceasta remarca este…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a declarat joi in timpul summitului cu presedintele Vladimir Putin de la Vladivostok, ca pacea si securitatea Peninsulei Coreene vor depinde in intregime de atitudinea viitoare a Statelor Unite, potrivit agentiei KCNA, transmite Reuters. Aceasta remarca este perceputa…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, in urma intalnirii cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, ca garanțiile de securitate oferite de Statele Unite nu vor fi suficiente pentru a asigura denuclearizarea Coreei de Nord, relateaza Reuters potrivit mediafax. Vladimir Putin și Kim Jong-Un…

- CHIȘINAU, 25 apr – Sputnik. Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, i-a oferit în dar președintelui rus Vladimir Putin o sabie tradiționala coreeana, iar liderul rus i-a oferit drept gest de raspuns o sabie și un set de ceai. “Când nu existau armele moderne, erau folosite…

- CHIȘINAU, 25 apr – Sputnik. La Vladivostok s-a încheiat primul summit al președintelui Rusiei, Vladimir Putin, cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un. Negocierile au durat trei ore și jumatate, dintre care circa doua ore au fost discuții tete-a-tete. © Sputnik / Vladimir Melnikov…

- Trenul care l-a transportat de la Phenian pe Kim Jong Un a sosit miercuri la Vladivostok, in Extremul Orient al Rusiei, unde liderul nord-coreean va avea primul summit cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza Agerpres. Trenul blindat al liderului nord-coreean s-a oprit in gara din Vladivostok…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns, miercuri, in Rusia, urmand sa se intalneasca joi cucu președintele rus Vladimir Putin in orasul Vladivostok din estul tarii, potrivit agenției oficiale nord-coreeana, KCNA. Kim Jong Un a ajuns in Rusia cu trenul și a oprit in gara Khasan. Liderul de la Phenian…