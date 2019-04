Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul nord-coreean Kim Jong Un ar trebui sa primeasca garantii de securitate din partea comunitatii internationale, transmite DPA. Intr-o alocutiune televizata dupa intalnirea de la Vladivostok cu Kim, Putin a sustinut ca dezarmarea Coreei de Nord…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat pregatit joi pentru 'restabilirea completa' a relatiilor cu Ucraina, cu conditia ca acesta sa nu fie un demers 'unilateral' , dupa victoria la recentele alegeri prezidentiale a actorului de comedie Volodimir Zelenski, potrivit AFP. 'Noi…

- Summit istoric la Vladivostok. Presedintele rus, Vladimir Putin, si liderul nord-coreean, Kim Jong-un, s-au intalnit pentru prima data. Liderul de la Kremlin a venit cu avionul, in timp ce Kim a preferat trenul sau blindat.

- Trenul care l-a transportat de la Phenian pe Kim Jong Un a sosit miercuri la Vladivostok, in Extremul Orient al Rusiei, unde liderul nord-coreean va avea primul summit cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza Agerpres. Trenul blindat al liderului nord-coreean s-a oprit in gara din Vladivostok…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns, miercuri, in Rusia, urmand sa se intalneasca joi cucu președintele rus Vladimir Putin in orasul Vladivostok din estul tarii, potrivit agenției oficiale nord-coreeana, KCNA. Kim Jong Un a ajuns in Rusia cu trenul și a oprit in gara Khasan. Liderul de la Phenian…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a plecat miercuri dimineata spre Siberia pentru a participa la primul sau summit cu presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat agentia oficiala nord-coreeana, KCNA, transmite AFP. Kim Jong Un a parasit Phenianul "la bordul unui tren privat miercuri in zori pentru…

- Reuniunea, care va avea loc pe 25 si 26 noiembrie in orasul-port sud-coreean pentru a aniversa cei 30 de ani de relatii intre Seul si cei 10 membri ai ASEAN, ar putea conta pe prezenta lui Kim, a declarat agentiei Yonhap un purtator de cuvant prezidential. Acelasi oficial a indicat ca unele…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca anuleaza sanctiuni impuse de catre Departamentul sau Finantelor si care vizau sa stranga latul in jurul Coreei de Nord, pentru ca Phenianul sa renunte la programul sau nuclear, relateaza AFP. ”Trezoreria americana a anuntat astazi (vineri) ca aceste…